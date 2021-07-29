На Фанаре напомнили Думенко, что тот не может «решать вопросы» вне пределов Украины…

Константинопольский Патриарх Варфоломей в поздравительном послании по случаю Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира напомнил Епифанию Думенко, что ПЦУ может действовать только в рамках государственной границы Украины, сообщает СПЖ.

28 июля 2021 года послание от имени Патриарха Варфоломея зачитал в киевском Михайловском Златоверхом монастыре митрополит Халкидонский Эммануил (Адамакис).

Глава Фанара рассказал о том, что планирует свой визит в Киев в августе текущего года, «чтобы увидеть в непосредственной близости, как набожный православный украинский народ благословляется и освящается, приобщаясь к Телу Господню, без разделений и болезненных состояний недавнего прошлого».

По мнению Патриарха Варфоломея, «все верующие во Христа в Украине являются плодом многоплодного виноградника Константинопольской Церкви-Матери».

Глава Фанара считает, что такая «связь» с Константинопольским патриархатом — «жизненно необходимая» и «духовная».

Он заверил, что с его стороны отсутствует желание «контролировать и манипулировать внутренней жизнью Церкви Украины», но напомнил, что ПЦУ может «зрело, ответственно, благоразумно и осмотрительно решать вопросы ежедневной церковной жизни» только «в пределах государственных границ Украины».

«Такая административная независимость никоим образом не означает, что мы не заботимся или отказываемся от тяжелой духовной ответственности, которую взяли на себя, когда принесли веру и просветление Вашим предкам. Мы чувствуем эту крепкую духовную связь, и мы заинтересованы в большой степени в развитии по Божьей милости всех наших детей по всей вселенной», — написал глава Константинопольского патриархата.

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