Русская линия
Сводка новостей от 29 июля 2021

«Восточный крестный ход» достиг Анадыря
Крестный ход начался от Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря Екатеринбурга…

св. блгв. Великий Князь Александр НевскийКовчег с частицей мощей святого благоверного великого князя Александра Невского в продолжение маршрута «Восточного крестного хода» прибыл в самый восточный город России — Анадырь. Это административный центр Чукотского автономного округа, расположенный на крайнем северо-востоке России, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Крестный ход начался из Екатеринбурга, от Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря, места постоянного пребывания ковчега со святыней, и стал самым продолжительным — его маршрут составил 17 тысяч километров. Сейчас в дополнение к проделанному маршруту святыня достигла Чукотки, где будет пребывать некоторое время.

Святыню торжественно встретила в аэропорту Угольные Копи делегация Анадырской и Чукотской епархии во главе с архиепископом Анадырским и Чукотским Ипатием. В торжественной встрече приняли участие военнослужащие пограничных войск. Перед святыней был совершен молебен. Затем ковчег был доставлен на косу святого Александра Невского в храм Преображения Господня.

27 июля «Восточный крестный ход» должен был завершить свой маршрут во Владивостоке, но он продлился до Чукотки. 30 июля святыня отправится в Екатеринбург.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в рамках «Восточного крестного хода» ковчег с мощами святого благоверного великого князя Александра Невского уже посетил города Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Русская линия

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