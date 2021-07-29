В Спасо-Преображенском Соловецком ставропигиальном мужском монастыре завершены подъем, установка и настройка уникального набора колоколов, сообщает Патриархия.Ru.

Создание новой звонницы было приурочено к 570-летию основания монастыря. Заливка в керамическую форму первого колокола на Воронежском колокольном заводе «Вера» была осуществлена 12 декабря 2005 года, 20 декабря там же приступили к отливке самого большого благовеста.

11 июля 2007 года колокола были доставлены морем на Соловки, после чего начались работы по их водружению на временную звонницу, которая находилась на территории монастыря рядом с храмом Успения Пресвятой Богородицы. Тогда же колокола были освящены приснопамятным архиепископом Алексием (Фроловым).

На протяжении многих лет перед обителью стояла задача по подъему колоколов на колокольню XVII века, дальнейшей установке и настройке колокольного ансамбля. Выполнение задачи предполагало наличие специальных технических средств и специалистов. Работу возглавил старший звонарь Данилова ставропигиального мужского монастыря г. Москвы, руководитель Даниловского колокольного центра иеродиакон Роман (Огрызков). Он предложил использовать традиционный для Руси способ подъема колоколов — тур-вышку, которая была собрана и установлена в монастырском дворе.

Новый колокольный ансамбль Соловецкой обители был отлит по технологиям XVII века и выполнен в тональности до мажор. Диапазон его звукоряда составляет 4,5 октавы (от ноты до малой октавы до ноты соль четвертой октавы). Ансамбль колоколов состоит из 5 басов (благовестники), 4 теноров (малые благовестники), 6 альтов (средние) и 7 трельных (зазвонные). Масса самого большого колокола составляет 14 тонн, самый маленький весит 3 килограмма. Общая масса колоколов — более 32 тонн.

Поверхности колоколов украшены рельефными образами престольных монастырских праздников, изображениями чудотворных икон Пресвятой Богородицы, ликами преподобных Зосимы, Савватия и Германа, святителя Филиппа, а также новомучеников и исповедников Соловецких.

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