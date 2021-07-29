29 июля 2021 года сайте Свято-Успенской Киево-Печерской лавры было опубликовано Обращение монашествующих Украинской Православной Церкви к Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею, в котором украинские монашествующие призвали главу Фанара отказаться от признания украинских раскольников и вернуться к каноническому Православию.

«Ваше Святейшество!

Тысячелетняя традиция Православия воздвиглась на единстве Поместных Православных Церквей, каждая из которых в полной мере обладает всей полнотой благодати, и все вместе образуют Святую Соборную и Апостольскую Вселенскую Церковь.

Это единство Поместных Православных Церквей может быть уподоблено Святой Евхаристии, где во всем Святом Агнце — весь Христос, но и в каждой частичке — весь Христос. Украинская Православная Церковь искони хранила такую экклесиологию, отдавая дань почтения старшинства древним Православным Церквам. Мы, верующие во Христа, помним слова Господа нашего Иисуса Христа, что Он пришел не для того, чтоб ему служили, а он послужил (см. Мф. 20:28). Поэтому, всякое учение, связанное с особыми полномочиями и особым статусом, всегда склонно к духу мира сего.

Ваше Святейшество, 15 июля 2021 года 310 участников монашеского съезда от 258 монастырей и 56 скитов, подворий и общин Украинской Православной Церкви собрались в великой Свято-Успенской Почаевской Лавре, чтобы не только обсудить насущные вопросы монашеской жизни, но и отреагировать на те процессы в мировом Православии, которые подтачивают единство Православной Церкви. Мы, монашествующие Украинской Православной Церкви, всегда с почтением и благоговением относились к духовной традиции великих греческих монастырей. Для нас и Святая Гора Афон и иные обители Греции являлись местами получения духовного наставления и окормления. Это явление традиционно для монашеской традиции нашей Церкви. Практически в каждом монастыре Украины есть иконы, написанные на Святой Горе Афон и святыни, связанные с Грецией. Мы с любовью и благоговением относились к греческим монахам, от которых в простоте принимали духовные наставления. Мы помним Ваши визиты в Украину, а также Ваших представителей, когда Вы всячески иллюстрировали свою поддержку законному митрополиту Киевскому сначала Блаженной памяти Митрополиту Владимиру (Сабодану), а потом и его преемнику Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию. Поэтому для нас величайшей болью и величайшей скорбью стали те вероломные действия, которые Вы, как первый среди равных епископов православного мира, осуществили по отношению к канонической Украинской Православной Церкви. Мы теряемся в догадках, чем мотивированы Ваши решения, но мы воочию наблюдаем к чему они привели. Со смущением в сердце и скорбью мы, монашествующие Украинской Православной Церкви, спрашиваем Вас, патриарха Варфоломея, как Ваша нравственность принимает тот уровень смущений, которые принесло Ваше решение в нашу страну: захваты храмов, избиение простых верующих, дискриминация наших пастырей и паствы на государственном уровне, призывы к истреблению нашего духовенства? Понимаете ли Вы, что стали на склоне своей жизни причиной разделения единого народа Божьего, в котором, по слову апостола Павла: «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3:11)? В угоду каким антицерковным силам Вы пошли на невиданное преступление против Церкви? Осознаете ли Вы, что в кровавое противостояние, которое сеет горе среди нашего народа, Вы внесли новые семена религиозной борьбы, от которых Господь сохранял нас ранее.

В сложившейся ситуации, мы, монашествующие Украинской Православной Церкви, обращаемся к Вам с призывом оценить последствия Ваших действий и пересмотреть свое решение. Станьте снова признанным для всех православных первым по чести архиереем и отцом. Вспомните твердую приверженность Православию Ваших великих предшественников. Задумайтесь, какая великая ответственность будет лежать на вас, если в истории Православия Ваше имя навсегда будет связано с попраным единством и будет стоять не в одном ряду с именами Ваших великих предшественников и святителей: Иоанна Златоуста, Фотия, Тарасия, Геннадия, но в ряду предателей Церкви, осквернивших Константинопольский престол.

Перед общими святынями всех православных христиан мы, архиереи, наместники и настоятельницы всех святых обителей Украинской Православной Церкви, возносим свои молитвы к Милосердному Господу о том, чтобы даровал Вам узреть, к чему привело Ваше стремление объединить законную Церковь с теми, кто отошел от нее десятилетиями ранее и укрепившись в своем жестокосердии, сеет смуту и разделение среди простых людей.

Председатель съезда: митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, викарий Митрополита Киевского и всея Украины,

председатель Синодальной комиссии по делам монастырей УПЦ, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, с делегатами в количестве 281-го лица"

Секретарь съезда: митрополит Святогорский Арсений, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры

15 июля 2021 г.

г. Почаев"

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