Русская линия
Сводка новостей от 16 июля 2021

Архиепископ Владикавказский Леонид поправил митрополита Волоколамского Илариона
Заместитель председателя ОВЦС заявил, что никто не вправе принимать за человека решение о вакцинации…

Архиепископ Владикавказский и Аланский ЛеонидАрхиепископ Владикавказский и Аланский Леонид, являющийся заместителем председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона, в весьма мягкой форме, но всё же поправил своего шефа, ранее категорично высказавшего по вопросу обязательной вакцинации в России.

В отличие от владыки Илариона архиепископ Леонид заявил, что решение о вакцинации каждый должен принять самостоятельно, и никто не вправе в этом вопросе давать ему какие-либо советы, и тем более, указания.

«Прививаться — не прививаться? Лечиться, но как именно? Конец ли это современных дней или нет, и сколько Господь ещё даст нам прожить? Вопросы сложные. Давать какой-то совет вряд ли уместно. В сложившейся ситуации каждый принимает решение сам, каждый решает своей малой Церковью», — сказал архиерей в интервью изданию «Мужская работа», сообщает Интерфакс.

«Мы не должны ни в коем случае за счёт своего эго ставить под сомнение здоровье и жизнь других людей. Но мы также должны понимать, что Господь создал человека свободным и прежде всего наделил его свободой выбора. Никто не вправе за человека принимать те или иные решения, тем более касающиеся его личного здоровья», — считает архиепископ Леонид.

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Архиепископ Владикавказский Леонид поправил митрополита Волоколамского Илариона
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