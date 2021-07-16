Европейская комиссия инициировала судебные процедуры в отношении Венгрии и Польши за нарушение основных прав ЛГБТ, считая, что эти две страны нарушили законы ЕС, закрепленные в договорах, которые они подписали, сообщает Интерфакс.

«Равенство, уважение достоинства и прав человека являются основными ценностями ЕС, закрепленными в статье 2 Договора о Европейском Союзе. Комиссия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для защиты этих ценностей», — говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе исполнительной коллегии Союза.

Перед принятием этих решений, выступая 7 июля в Европарламенте, председательница ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила: «Европа никогда не допустит, чтобы части нашего общества подвергались стигматизации: будь то из-за того, кого они любят, из-за возраста, этнической принадлежности, политических взглядов или религиозных убеждений».

Что касается Венгрии, то речь идёт о принятом недавно законе, призванном оградить несовершеннолетних от пропаганды содомии. Он запрещает или ограничивает доступ лиц моложе 18 лет к контенту, который продвигает или изображает «отклонение от самоидентификации, соответствующей полу при рождении, смену пола или гомосексуализм».

«Защита несовершеннолетних является законным общественным интересом, который ЕС разделяет и отстаивает, — говорится официальном письме-уведомлении, которое ЕК направило в Будапешт. — Однако в данном случае Венгрия не смогла объяснить, почему знакомство детей с ЛГБТ-контентом как таковое может повредить их благополучию или не соответствовать наилучшим интересам ребенка».

Касательно Польши ЕК считает, что власти этой страны не смогли надлежащим образом отреагировать на решения некоторых регионов и муниципалитетов страны объявить себя «зонами, свободными от идеологии ЛГБТ». Польские власти не ответили на запрошенные Еврокомиссией в феврале разъяснения, чем нарушили статью 4 подписанного Варшавой Договора о ЕС.

У Польши и Венгрии есть два месяца, чтобы ответить на аргументы Брюсселя. В противном случае ЕК может направить им мотивированное заключение (предупредительный акт — ИФ) и на следующем этапе передать их в Суд Европейского союза в Люксембурге, а он, в свою очередь, может наложить на оба государства санкции.

Между тем в Варшаве и Будапеште уже заявили, что защищают свои традиционные общественные ценности от западного либерализма и не собираются идти на поводу у еврочиновников, которые стремятся развратить их молодёжь.

Русская линия