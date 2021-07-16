Московские и подмосковные чиновники, несмотря на продолжающуюся пандемию, решили отменить обязательные QR-коды для посещения кафе и ресторанов…

В Москве с 19 июля отменятся обязательные QR-коды для посещения ресторанов и кафе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Официально сообщается, что такое решение принято «в связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации». По словам Собянина, система QR-кодов свою задачу в городе выполнила, число ежедневных случаев коронавируса снизилось благодаря ужесточению требований.

Однако, в реальности это не совсем так. Введение QR-кодов для посещения ресторанов и кафе вызвало серьёзное раздражение в обществе и среди бизнесменов. После принятия этой меры многие кафе и рестораны оказались пусты, и фактически должны были прекратить свою работу.

Изначально было ясно, что эксперимент с введением обязательных QR-кодов в Москве и Подмосковье полностью провалится, и рано или поздно чиновники от него откажутся. Это случилось. Правда, при этом они продолжают рапортовать о полном успехе своего эксперимента.

Любопытно, что ранее последовавший примеру Собянина губернатор Московской области Андрей Воробьёв также решил отменить QR-коды, но в отличие от московского мэра открыто признал, что такое решение принято, чтобы облегчить жизнь бизнесу, сообщает Газета.Ru.

«С 19 июля QR-коды носят рекомендательный характер, предпринимателям самим предстоит решать — оставить их в своём заведении или отменить. Но в случае, если QR-код отменён и пускают всех вне зависимости от прививки, придётся вернуться к давно знакомой термометрии на входе, маскам и социальной дистанции», — говорится в Telegram-канале губернатора.

Уточняется, что такие меры были приняты, чтобы облегчить работу бизнеса.

«Прививка по-прежнему важна и нужна. Без неё все мы уязвимы, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о себе и своих близких и найдите время дойти до ближайшего пункта вакцинации», — подчеркнул Воробьев.

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