Заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич поделился впечатлениями о съезде монашества Украинской Православной Церкви, который состоялся 15 июля 2021 года в Свято-Успенской Почаевской лавре, сообщает СПЖ.

«Съезд поразил — съехалось множество игуменов и игумений, наместников и наместниц, но не все. Всего было до 300 участников, из них игуменов и игумений — около 200. Были представители 80 мужских монастырей и 88 женских — это 168, а у нас — 258 монастырей и 56 скитов. Т. е. приехать смогли не все. Но и это было поразительно. И, как говорили мне потом некоторые архимандриты, мы знали, что монашество — важная составляющая жизни Церкви, но не ожидали, что нас так много», — рассказал спикер УПЦ в видеокомментарии, опубликованном на его YouTube-канале.

Он отметил, что участники съезда затрагивали крайне важные и интересные темы, и их общение было очень откровенным. «Чувствовалось, что все они любят Церковь, живут церковной жизнью, и было приятно видеть такую смиренную духовную силу, что у нас такое мощное монашество», — подчеркнул священнослужитель.

Монашеский съезд в Почаеве стал самым крупным из ранее проводимых подобных мероприятий, и все его участники отметили необходимость продолжить общение. Возможно, следующая конференция состоится ещё в текущем году, но уже в другом месте — «они все хотят регулярно собираться», добавил о. Николай.

«Наше монашество — есть, и оно большое, мощное. <…> Это событие в какой-то мере историческое для нашей Церкви. И не только потому, что были приняты какие-то обращения, не только потому, что засвидетельствовали своё единство все вместе, и вместе с Блаженнейшим, но и потому, что они говорят о чисто церковных, глубоких духовных вопросах.

<…> В целом, очень позитивные впечатления, несмотря на то, что не хватило времени на общение, но все ощутили вкус этого единства, познакомились между собой. И дай Бог, чтобы всё это имело позитивное продолжение, потому что это сердце, духовный бастион нашей Церкви", — подытожил спикер УПЦ.

Русская линия