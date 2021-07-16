«Молю Милосердного Господа, дабы Он принял с любовью душу новопреставленного Петра, который в своей временной жизни так стремился к Источнику всякого Света»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной известного актёра и музыканта Петра Мамонова, который умер 15 июля 2021 года, на 71-м году жизни, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает Патриархия.Ru.

В 1980-е годы П.Н. Мамонов получил известность как основатель и лидер музыкальной группы «Звуки Му». Большую популярность П.Н. Мамонову как киноактеру принесла, в частности, роль отца Анатолия в драме П.С. Лунгина «Остров» (2006). Фильм был удостоен многих наград, в том числе церковных. В ноябре 2006 года создателей фильма принял Святейший Патриарх Алексий II.

В своём соболезновании Святейший Патриарх Кирилл назвал кончину Петра Николаевича большой трагедий для отечественной культуры и для миллионов ценителей его творчества.

«Почивший был необычайно талантливым человеком, одаренным яркой харизмой и тонким чувством прекрасного. Он прошёл непростой путь духовного становления, но, преодолев однажды серьёзный внутренний кризис, Петр Николаевич переосмыслил свою жизнь и постарался сделать всё, чтобы быть достойным высокого христианского призвания», — подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Быть может, именно благодаря этому ценному духовному опыту ему впоследствии особенно удавались образы, в которых выражалось сильное религиозное чувство», — отметил Святейший Патриарх.

По словам Его Святейшества, настоящим потрясением для многих фильм стал «Остров», в котором «Петр Николаевич в образе монаха Анатолия показал преображающую силу покаяния, открыл современникам красоту православной веры и помог им приобщиться к церковной традиции».

«На языке искусства почивший ненавязчиво и талантливо говорил со зрителем о вечных темах: о жизни и смерти, о смысле бытия и ценности добра, о внутренней борьбе и важности следования голосу совести», — добавил Святейший Владыка.

«Молю Милосердного Господа, дабы Он принял с любовью душу новопреставленного Петра, который в своей временной жизни так стремился к Источнику всякого Света, простил ему согрешения вольные и невольные, вселил во Обители Небесные, идеже праведные упокояются, а всех скорбящих о его кончине — укрепил и утешил», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

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