Председатель ОВЦС назвал грехом отказ от вакцинации и обвинил тех, кто не прививается, едва ли не в убийстве окружающих…

Не привитые от коронавируса люди, заразившие других и ставшие причиной их смерти, будут замаливать свой грех всю жизнь. С таким резким и весьма сомнительным заявлением выступил председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24», сообщает Вести.Ru.

По словам архиерея, он часто сталкивается с тем, что люди, не сделавшие прививку от коронавируса, приходят каяться. Они рассказывают, что невольно стали причиной смерти других. «Они приходят и говорят: „А как мне теперь с этим жить?“, — отметил митрополит. — А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить. Всю жизнь надо отмаливать совершённый грех».

Владыка Иларион пояснил: грех заключается в том, что человек, отказавшийся от вакцинации, подумал лишь о себе, но не подумал об окружающих. Он напомнил: если человек переносит болезнь бессимптомно или в лёгкой форме, это не значит, что он не заразен.

«Мы несём ответственность — каждый из нас — не только за себя и не только за наших близких, но и за всех тех, кто с нами сегодня соприкасается», — сказал владыка.

Надо ли говорить, что это заявление председателя ОВЦС МП ввело в смущение сотни тысяч верующих Русской Православной Церкви. При этом даже президент России Владимир Путин ранее заявлял, что он является противником обязательной вакцинации от коронавируса, но рекомендует гражданам всё же сделать прививку. Владыка же в своей активной пропаганде вакцинации дошёл до того, что обвинил не привитых сограждан в убийстве своих близких (!).

Насколько безумны такие высказывания митрополита Илариона, предлагаем нашим читателям оценить самостоятельно. От себя же добавим, что даже привитые от ковида люди могут бессимптомно переносить эту инфекцию на себе и способствовать её распространению, а потому слова председателя ОВЦС МП можно отнести к любому человеку на планете, в том числе и к нему самому.

Русская линия