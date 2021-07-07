Во внимание к самоотверженному труду по борьбе с коронавирусной инфекцией представители Церкви и Департамента здравоохранения Москвы награждены медалью Русской Православной Церкви «Патриаршая благодарность». От лица Патриарха Московского и всея Руси Кирилла награды вручил председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон, сообщает Патриархия.Ru.

Медали «Патриаршая благодарность» удостоена глава Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы Анна Матвеева.

Также наград были удостоены заместитель председателя Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы протоиерей Иоанн Кудрявцев, координаторша Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы Наталья Шакуро, священник специальной группы для посещения COVID-больных в Москве протоиерей Димитрий Мышев, руководительница колл-центра православной службы помощи «Милосердие» Ирина Понятовская.

С апреля 2020 года при Синодальном отделе по благотворительности действует специальная группа священников для посещения в Москве пациентов с COVID-19 в больнице и на дому. В этой группе 30 священников, они прошли инструктаж по технике безопасности и обучение. Просьбы о вызове священника к больному с коронавирусом принимаются круглосуточно по телефону: +7 (903) 660-30-40. Со 2 апреля 2020 года по 6 июля 2021 года только в московском регионе священники из специальной группы совершили 2808 выездов. За это время они посетили 57 больниц. Священники всегда посещают больных коронавирусом в специальных костюмах и средствах защиты.

Для подготовки добровольцев «красных зон» Комиссия по больничному служению при епархиальном совете Москвы также организовала специальные курсы.

Церковную награду «Патриаршая благодарность» получил директор Центра развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие» Андрей Якунин. В 2020 году социальный центр «Милосердие» в Тюмени, который помогает бездомным людям, был закрыт на карантин. Андрей Якунин принял решение остаться на время всего карантина вместе с бездомными — подопечными центра.

«Сегодня в Москве в Марфо-Мариинской обители милосердия епископ Пантелеимон вручил мне медаль „Патриаршая благодарность“. Решение наградить меня связано с прошлогодней историей моего пребывания на карантине в течение шести недель в центре. Вместе с сотрудниками, которые добровольно откликнулись и работали со мной в течение всего этого времени. Эта награда не моя, а наша со всеми вами общая, потому что без поддержки сотрудников и добровольцев в этот период мне не удалось бы пройти этот путь», — поделился в своем аккаунте в социальной сети в Facebook Андрей Якунин.

Епископ Пантелеимон также вручил благодарственные грамоты добровольцам «красных зон» госпиталей Москвы: Наталье Гомулиной, Наталье Жуковой, Ирине Кузьминой, Кириллу Миловидову, Олегу Мурадову.

Ранее владыка Пантелеимон вручил медаль «Патриаршая благодарность» руководительнице Федерального медико-биологического агентства Веронике Скворцовой и начальнице управления по связям с общественностью Департамента здравоохранения Москвы Светлане Браун.

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