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Сводка новостей от 7 июля 2021

Заведомая провокация
Грузинская Православная Церковь возложила ответственность за инциденты во время акций протестов против парада содомитов в Тбилиси на организаторов этого действа…

Грузинская ПатриархияГрузинская Православная Церковь выступает против любого насилия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Грузинской Патриархии в связи с рядом инцидентов и провокаций 5 июля в Тбилиси во время мирных акций протестов против парада содомитов, сообщает ИА REGNUM.

Таким образом в Патриархии отреагировали на обвинения в том, что якобы Церковь призывала к насилию против половых извращенцев.

«Мы и раньше распространяли заявления с призывами к миру и считаем, что насилие неприемлемо и заслуживает осуждения, от кого бы оно ни исходило. У нас будет надлежащее реагирование и в отношении духовных лиц, подстрекавших к насилию, если таковые были», — говорится в заявлении.

В Грузинской Православной Церкви также отметили, что анонсированный на 5 июля гей-парад является пропагандой половой распущенности и «содержал признаки морального, психологического и идеологического насилия» на людьми, в том числе и детьми.

Авторы сообщения также указали на то, что право на свободу выражения, согласно Европейской конвенции, ограничивается законами «в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц».

В связи с этим в Патриархии возложили ответственность за произошедшие в ходе протестов беспорядки на организаторов этого действа, которые, несмотря на большой общественный резонанс, решили хотели провести гей-парад в грузинской столице.

Русская линия

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