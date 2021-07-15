Принудительная вакцинация и выборочное закрытие из-за коронавируса конфертов и мероприятий заставили музыканта обратиться к властям с гневным посланием…

У переболевшего коронавирусом лидера группы «Алиса» Константина Кинчева кончилось терпение, и он обратился к властям с гневным посланием, потребовав прекратить «кошмарить народ» обязательной вакцинацией под страхом увольнения и QR-кодами, а также отказаться от лицемерия в вопросе борьбы с коронавирусом, сообщает телеканал «Царьград».

Кинчев ответил комитету по культуре Санкт-Петербурга, чиновники которого инициировали проверку по факту проведения музыкантом подпольного концерта. 62-летний рокер записал видеообращение в «Инстаграме», в котором высказал всё, что думает по поводу абсурдных мер, принимаемых властями.

Солист «Алисы» упрекнул петербургских чиновников в лицемерии и двойных стандартах: «Вы проводите „Алые паруса“, чемпионат Европы по футболу, где собирается огромное количество народа. А мой фестиваль сначала ограничиваете до 3000, а потом вовсе закрываете».

Музыкант также заявил о своём несогласии с политикой принуждения людей к массовой вакцинации — чиновники, по его мнению, заставляют работодателей вынуждать работников прививаться под угрозой увольнения, чтобы потом, «как награду, получить цифровой код». «Кто из нас преступник — я, поющий свои песни, или вы, загоняющие людей под экспериментальные уколы?» — задаёт вопрос рокер.

По словам Кинчева, власти просто не хотят брать на себя ответственность за разрушающуюся экономику. «Зачем чрезвычайное положение, если можно просто кошмарить народ?» Он признался, что сам полгода назад переболел коронавирусом и «чуть не помер», но не желает быть посредником в принуждении людей к вакцинации.

Русская линия