Русская линия
Сводка новостей от 15 июля 2021

За расшатывание единства Элладской Церкви со Вселенским Патриархатом
В Греции начался суд над двумя митрополитами, которые публично отказались признать «ПЦУ»…

Здание Священного Синода Элладской Православной Церкви13 июля 2021 года Синод Элладской Православной Церкви обнародовал решения по итогам первого дня своей работы. Кроме суждений по вопросам вакцинации греческие архиереи во главе с Архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II сформулировали претензии к двум иерархам, отказавшихся признавать украинских раскольников в лице «ПЦУ», сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxianewsagency. gr

Митрополитов Этолийского Косму и Китирского Серафима призвали разъяснить свою позицию на очередном заседании Священного Синода Элладской Православной церкви, которое состоится в августе 2021 года.

Синодальная комиссия по доктринальным и каноническим вопросам ЭПЦ, изучив дело владык, обвинила их в том, что своими письмами, публичными высказываниями и резко отрицательной позицией относительно «ПЦУ» указанные иерархи «расшатывают единство Церкви Греции со Вселенским Патриархатом в православных вопросах и ставят под сомнение его канонические (украинские) привилегии».

12 октября 2019 года Архиерейский Собор Элладской Церкви после неприкрытого давления со стороны посла США в Греции Джеффри Пайетта, а также Константинопольского Патриарха Варфоломея признал искусственно созданную «ПЦУ» и подтвердил право Константинопольской Патриархии даровать ей автокефалию. Это решение привело к разрыву отношений с Русской Православной Церковью.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл встретился с Анной Кузнецовой
Во время встречи состоялось осуждение взаимодействия Церкви и института уполномоченных по правам ребёнка в России...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память митрополита Киевского и всея Руси Фотия и вспоминаем писателя А.П. Чехова...

Константин Кинчев обвинил российских чиновников в лицемерии
Принудительная вакцинация и выборочное закрытие из-за коронавируса конфертов и мероприятий заставили музыканта обратиться к властям с гневным посланием...

В Почаевской лавре состоялся Съезд монашества УПЦ
22 украинских архиерея и около 300 наместников монастырей обсудили ситуацию в мировом Православии и на Украине в свете вторжения Фанара на каноническую территорию УПЦ...

В Республике Сербской почтили память невинных жертв босняков в регионе Подринья
За гибель около 3,5 тысяч сербов на настоящий момент никто не понёс должного наказания...

За расшатывание единства Элладской Церкви со Вселенским Патриархатом
В Греции начался суд над двумя митрополитами, которые публично отказались признать «ПЦУ»...
Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика