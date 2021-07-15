За расшатывание единства Элладской Церкви со Вселенским Патриархатом
В Греции начался суд над двумя митрополитами, которые публично отказались признать «ПЦУ»…
13 июля 2021 года Синод Элладской Православной Церкви обнародовал решения по итогам первого дня своей работы. Кроме суждений по вопросам вакцинации греческие архиереи во главе с Архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II сформулировали претензии к двум иерархам, отказавшихся признавать украинских раскольников в лице «ПЦУ», сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxianewsagency. gr
Митрополитов Этолийского Косму и Китирского Серафима призвали разъяснить свою позицию на очередном заседании Священного Синода Элладской Православной церкви, которое состоится в августе 2021 года.
Синодальная комиссия по доктринальным и каноническим вопросам ЭПЦ, изучив дело владык, обвинила их в том, что своими письмами, публичными высказываниями и резко отрицательной позицией относительно «ПЦУ» указанные иерархи «расшатывают единство Церкви Греции со Вселенским Патриархатом в православных вопросах и ставят под сомнение его канонические (украинские) привилегии».
12 октября 2019 года Архиерейский Собор Элладской Церкви после неприкрытого давления со стороны посла США в Греции Джеффри Пайетта, а также Константинопольского Патриарха Варфоломея признал искусственно созданную «ПЦУ» и подтвердил право Константинопольской Патриархии даровать ей автокефалию. Это решение привело к разрыву отношений с Русской Православной Церковью.