13 июля 2021 года Синод Элладской Православной Церкви обнародовал решения по итогам первого дня своей работы. Кроме суждений по вопросам вакцинации греческие архиереи во главе с Архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II сформулировали претензии к двум иерархам, отказавшихся признавать украинских раскольников в лице «ПЦУ», сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxianewsagency. gr

Митрополитов Этолийского Косму и Китирского Серафима призвали разъяснить свою позицию на очередном заседании Священного Синода Элладской Православной церкви, которое состоится в августе 2021 года.

Синодальная комиссия по доктринальным и каноническим вопросам ЭПЦ, изучив дело владык, обвинила их в том, что своими письмами, публичными высказываниями и резко отрицательной позицией относительно «ПЦУ» указанные иерархи «расшатывают единство Церкви Греции со Вселенским Патриархатом в православных вопросах и ставят под сомнение его канонические (украинские) привилегии».

12 октября 2019 года Архиерейский Собор Элладской Церкви после неприкрытого давления со стороны посла США в Греции Джеффри Пайетта, а также Константинопольского Патриарха Варфоломея признал искусственно созданную «ПЦУ» и подтвердил право Константинопольской Патриархии даровать ей автокефалию. Это решение привело к разрыву отношений с Русской Православной Церковью.

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