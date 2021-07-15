22 украинских архиерея и около 300 наместников монастырей обсудили ситуацию в мировом Православии и на Украине в свете вторжения Фанара на каноническую территорию УПЦ…

15 июля 2021 года в Свято-Успенской Почаевской Лавре по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия начался Съезд монашествующих Украинской Православной Церкви, в котором принимают участие наместники (игумены), настоятельницы и представители монастырей и скитов УПЦ, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Решение о проведении съезда монашествующих было принято на заседании Священного Синода УПЦ 12 мая 2021 года.

Возглавляют собрание Председатель съезда — наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, председатель Синодальной комиссии по делам монастырей Украинской Православной Церкви митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел; заместитель Председателя съезда — наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры митрополит Почаевский Владимир; секретарь съезда — наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополит Святогорский Арсений. В президиум Съезда вошёл митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор.

Перед началом собрания была совершена Божественная литургия и молебен в Свято-Преображенском соборе Лавры, после чего делегаты поклонились святыням обители.

Открывая заседание, митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор зачитал Приветственное слово Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, в котором Предстоятель благословил участников.

«Пусть Милосердный Господь, молитвами Пречистой Своей Матери, в Лавре Которого сегодня мы собрались, благословит всех участников этого монашеского форума, умудрит и вдохновит на правильные выводы и решения для укрепления каждого удела монашеской жизни и дальнейшего плодотворного свершения своей спасительной миссии на территории Украины», — пожелал Блаженнейший владыка.

Всего в мероприятии принимают участие 22 архиерея УПЦ и около 300 наместников (игуменов), настоятельниц и представителей монастырей и скитов.

Продолжая работу Съезда, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел сделал доклад на тему: «Роль и значение монашества в спасении человеческой души». Игуменья Серафима (Шевчик), настоятельница Архангело-Михайловского женского монастыря (Одесса) выступила с речью на тему: «Монашество — оплот канонического Православия». Епископ Белогородский Сильвестр, ректор КДАиС рассказал о «Ситуации в мировом Православии вследствие действий Патриарха Варфоломея в Украине и возможный вклад монашества УПЦ для её решения».

Во время перерыва было сделано общее фото всех участников.

Вторая часть Съезда началась с выступления митрополита Почаевского Владимира на тему: «Монашество в современном мире». Игуменья Стефана (Бандура), настоятельница Свято-Успенского Зимненского ставропигиального монастыря, представила вниманию присутствующих размышления на тему: «Гаджеты в монастыре: пользование мобильными телефонами, социальными сетями, интернетом в обители — польза и опасность».

Наместник Воскресенского Ужгородского монастыря архимандрит Марк (Куштан)в своем докладе поделился мыслями на тему: «Призвание к монашеству. Как воспитывать в молодёжи тягу к монашеству?». Наместник Свято-Троицкого Ахтырского монастыря архимандрит Симеон (Гагатик) выступил с докладом «Современное монашество: возможное и невозможное».

После обеденного перерыва началась третья часть Съезда, во время которой митрополит Святогорский Арсений рассказал о духовном руководстве в обители.

Далее викарий Бориспольской епархии епископ Згуровский Амвросий представит доклад на тему «Просветительская и образовательная деятельность монастырей». Настоятельница Анастасиевского ставропигиального монастыря (Житомир) игуменья Михаила (Фурманец) рассмотрела тему особенностей духовного руководства в женских монастырях.

Завершился работа Съезда подведением итогов, а также принятием предложений относительно проведения очередного съезда.

Согласно данным Украинской Православной Церкви, на Украине на сегодня действует 258 монастырей и 56 скитов, в которых подвизается около 5 тысяч монахов и монахинь.

Русская линия