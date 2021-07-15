Русская линия
Сводка новостей от 15 июля 2021

В Республике Сербской почтили память невинных жертв босняков в регионе Подринья
За гибель около 3,5 тысяч сербов на настоящий момент никто не понёс должного наказания…

В Республике Сербской почтили память невинных жертв босняков в регионе ПодриньяНа кладбище в Братунце совершено заупокойное поминовение душ 3267 сербов из региона среднего Подринья, погибших от рук мусульманских вооруженных формирований во время войны 1992−1995 гг. в Боснии и Герцеговине. В их числе мирные жители сёл окрестностей населенных пунктов Сребреница и Братунац, жестоко убитые на праздник Петра и Пала в 1992 году, сообщает Православие.Ru.

На церемонии в Братунце премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович в очередной раз напомнил, что страдание сербского народа в Подринье осталось безнаказанным, в то время как сербам навязывают коллективную ответственность за военные преступления. Он подчеркнул, что за гибель около 3,5 тысяч сербов на настоящий момент никто не понёс должного наказания.

Возглавивший панихиду митрополит Дабробоснийский Хризостом сказал о том, что сербский народ сейчас свидетельствует истину о множестве своих погибших в регионе, а Церковь будет хранить память о жертвах этих преступлений.

После поминовения делегация возложила цветы у Креста-памятника на кладбище в Братунце.

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В Республике Сербской почтили память невинных жертв босняков в регионе Подринья
За гибель около 3,5 тысяч сербов на настоящий момент никто не понёс должного наказания...

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