Во время встречи состоялось осуждение взаимодействия Церкви и института уполномоченных по правам ребёнка в России…

15 июля 2021 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Уполномоченной при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анной Кузнецовой, сообщает Патриархия.Ru.

В ходе беседы Предстоятель Русской Православной Церкви и детская правозащитница обсудили актуальные вопросы взаимодействия Церкви и института уполномоченных по правам ребёнка в России.

О чём конкретной шла речь во время этой беседы, не сообщается. Однако, темы общего сотрудничества Церкви и института уполномоченных по правам ребёнка в России общеизвестны — это борьба и профилактика абортов, защита традиционной семьи и семейных ценностей, а также сирот.

Нельзя исключать, что Патриарх Кирилл и Анна Кузнецова во время встречи также обсуждали и насущную ныне тему принудительной вакцинации отдельных групп российского населения, а также возможную вакцинацию российских детей.

Русская линия