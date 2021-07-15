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Сводка новостей от 15 июля 2021

Святейший Патриарх Кирилл встретился с Анной Кузнецовой
Во время встречи состоялось осуждение взаимодействия Церкви и института уполномоченных по правам ребёнка в России…

Патриарх Кирилл и Анна Кузнецова15 июля 2021 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Уполномоченной при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анной Кузнецовой, сообщает Патриархия.Ru.

В ходе беседы Предстоятель Русской Православной Церкви и детская правозащитница обсудили актуальные вопросы взаимодействия Церкви и института уполномоченных по правам ребёнка в России.

О чём конкретной шла речь во время этой беседы, не сообщается. Однако, темы общего сотрудничества Церкви и института уполномоченных по правам ребёнка в России общеизвестны — это борьба и профилактика абортов, защита традиционной семьи и семейных ценностей, а также сирот.

Нельзя исключать, что Патриарх Кирилл и Анна Кузнецова во время встречи также обсуждали и насущную ныне тему принудительной вакцинации отдельных групп российского населения, а также возможную вакцинацию российских детей.

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