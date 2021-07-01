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Сводка новостей от 1 июля 2021

В ознаменование 100-летнего юбилея Русской Православной Церкви Заграницей
В Донецкой области Украины торжественно освятили памятник святителю Иоанну Шанхайскому…

В Донецкой области Украины торжественно освятили памятник святителю Иоанну Шанхайскому1 июля 2021 года в скиту Святогорской Лавры в селе Адамовка Донецкой области состоялось освящение памятника почитаемому во всём мире чудотворцу, святителю Иоанну Шанхайскому сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Foma.in.ua.

Именно здесь находилась родовая усадьба Максимовичей, где провёл детские годы будущий святой. Отсюда он совершал паломничества по 20 километров в Святогорский монастырь, чтобы участвовать в богослужениях.

Сегодня, накануне дня памяти святителя, от села Никольского, где находится могила деда святителя Иоанна, стартовал традиционный Крестный ход в скит в Адамовке. Предшествовал молитвенном ходу молебен, который совершил наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений.

«На Радоницу, в поминальные родительские субботы отец и мать святого посещали могилу, беря с собой и маленького Михаила (как звали святителя Иоанна до монашеского пострига)», — сказал владыка.

После прибытия Крестного хода в скит митрополит Арсений освятил установленный напротив храма памятник, перед которым отныне будут совершаться молебны святителю.

«Люди сохранили память о том, что господа Максимовичи были очень добрые и на каждый церковный праздник в своём дворе накрывали столы, собирая всё село, чтобы вместе, как одна семья, отметить праздник. Святое место пусто не бывает. На месте, где жили добрые люди и где родился святой, установлен храм. И как тогда Максимовичи всех дружелюбно угощали, так и сейчас здесь святитель Иоанн и его родители, Борис и Глафира незримо принимают всех и радуются. Святитель Иоанн стоит и улыбается всем нам, как бы говоря: „я вернулся домой“», — сказал владыка Арсений после чина освящения.

Идея создания памятника родилась во время общения руководителя проекта «ФОМА в Украине» Антона Никитина с активным прихожанином Русской Православной Церкви Заграницей, гражданином США Евгением Солониным. Их инициативу благословил Первоиерарх РПЦЗ Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион и Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

3-метровый памятник создали киевские скульпторы Александр Моргацкий и Елена Кадырова. За основу были взяты фотопортреты святого. «Мы сделали памятник из бронзы. Надеемся, что он будет стоять очень долго и будет встречать много-много лет каждого, кто посещает это место», — сказал Александр Моргацкий в новом посвященном подвижнику фильме «Святитель Иоанн. Возвращение домой».

По бокам постамента разместились барельефы, на которых изображены сцены служения святого. На них святитель посещает больного и занимается детьми-сиротами в Шанхае. Ведь известно, что святой мог прийти к постели больного в любое время суток. А узнавал он, кому сейчас плохо, только ему одному известным образом. Прибыв в 1940-е годы для служения в Шанхай, святитель Иоанн основал приют, за всё время существования которого было спасено более трёх с половиной тысяч детей. Жильцов приюта святой находил сам, обходя дебри.

«Мы, братья и сестры, рады тому, что теперь, входя в эти святые врата, будем встречать благословение Святителя. И проходя в храм мимо этого образа и поклонившись святителю Иоанну, мы будем получать с небес от него благословение, и он будет осуществлять у престола Пресвятой Троицы молитвы за всех, кто пришёл в его родной дом», — сказал митрополит Арсений.

Как указано на самом монументе, установлен он в ознаменование 100-летнего юбилея Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), которая была основана в 1921 году митрополитом Киевским Антонием (Храповицким).

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В ознаменование 100-летнего юбилея Русской Православной Церкви Заграницей
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