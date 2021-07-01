Боголюбская икона Божией Матери была написана в XII веке по просьбе благоверного князя Андрея Боголюбского в память о явлении ему Божией Матери.

В 1155 году благоверный князь Андрей, переселяясь из Вышгорода в Суздаль, взял с собой чудотворный образ Божией Матери, написанный евангелистом Лукою. В семи верстах от Владимира лошади, везшие киот с чудотворной иконой, встали и не могли тронуться с места. Благоверный князь Андрей долго со слезами молился перед чтимым образом. В это время ему явилась Пресвятая Богородица со свитком в правой руке и повелела благочестивому князю оставить образ во Владимире, а на месте чудесного явления построить храм и святую обитель.

Исполняя повеление, благоверный князь Андрей заложил на указанном месте каменную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, где образовался и монастырь. Затем святой князь призвал иконописцев и попросил изобразить Божию Матерь так, как видел Ее в явлении: во весь рост со свитком в правой руке и ликом, обращенным к Спасителю. Когда строительство церкви было завершено, благоверный князь Андрей перенес в нее написанный образ и установил ежегодное празднование в честь явления Божией Матери 18 июня, которое утвердилось в Русской Церкви.

Боголюбский образ Божией Матери прославился многочисленными чудотворениями, на протяжении многих веков являя благодатную помощь верующему русскому народу.

Сегодня день памяти активного участника монархического движения архиепископа Курского Стефана, скончавшегося в 1914 г. Он родился 22 июля 1861 г. и в миру звался Николаем Архангельским. Образование получил в Казанской духовной академии, которую закончил в 1885 г. со степенью кандидата богословия. Ученый аскет, он еще на студенческой скамье отличался высокой религиозной настроенностью и особенной ревностью к охранению строго-церковного порядка жизни. По окончании академии преподавал в духовных школах, в 1897 г. защитил магистерскую диссертацию. В 1898 г. рукоположен во иерея целибатом (редкий по тем временам случай) и назначен инспектором Кутаисской духовной семинарии, в 1899 г. принял постриг. В 1902 г. хиротонисан во епископа Сумского, викария Харьковской епархии, через два года назначен на самостоятельную кафедру в Могилев.

Во время смуты 1905−06 гг. занимал строгую православно-монархическую позицию по важнейшим вопросам общественно-политической жизни. В связи с учреждением Государственной Думы он пытался внести православный дух в порядок выборов, полагая служить особые молебны перед голосованием. Он призывал русский народ к тому, чтобы «единым сердцем и едиными усты вознести Господу Спасителю нашему и Его Пречистой Матери горячее моление, да коснется Дух Божий сердец выборщиков и да изберут они из себя для Государственной Думы мужей мудрых, прозорливых, честных и неподкупных, людей мужественных», но, главное, «глубоко верующих в Бога и чтущих Его святой закон, Его святую волю», ибо «только таковые люди будут смотреть на свое служение Отечеству как служение Самому Богу». При таком порядке избрания депутатов Государственная Дума никогда не стала бы рассадником революции! В 1909 г. владыка Стефан принимал участие в Съезде Русских Людей в Москве, председательствовал при открытии съезда и был председателем отдела по школьным вопросам. В 1911 г. он получил назначение на Курскую кафедру и был возведен в сан архиепископа, в 1912 г. получил степень доктора богословия. Однако вскоре заболел и скончался после операции.

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