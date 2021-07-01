Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что получает жалобы от верующих на принудительную вакцинацию, но в ответ лишь даёт разъяснения…

Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева не видит никаких нарушений в начавшейся в столице принудительной вакцинации отдельных групп российских граждан и в ответ на многочисленные обращение граждан даёт им лишь разъяснения.

«Конечно, поступают. Как они могут не поступать, потому что Москва такой огромный город, разные есть позиции у людей», — сказала Потяева «Интерфаксу» на полях Московского урбанистического форума в ответ на вопрос, поступают ли в аппарат омбудсмена обращения по поводу вакцинации.

Правозащитница пояснила, что в числе обращений — запросы от горожан, которые по разным причинам не хотят вакцинироваться от COVID-19. Среди этих причин есть и религиозные. «Вчера три идентичных обращения пришло, по религиозным вопросам не хотят делать прививку и боятся быть уволенными с работы», — сказала Потяева.

По её словам, также к уполномоченной обращаются москвичи по вопросам доступности вакцин от COVID-19: заявители хотят привиться тем или иным препаратом, но не всегда могут его получить.

«Ну, и есть обращения — очень резкие — антипрививочников, которые требуют прекратить это в связи с тем, что это нарушает, с их точки зрения, права человека. Даём разъяснения», — добавила Потяева.

В связи с этим она считает необходимой выработку международного документа, который бы определял правовую сторону сложившейся эпидемиологической ситуации. «Должны быть такие международные правовые акты, которые регулировали бы и поступки людей, и права людей внутри каждого государства», — отметила правозащитница.

Русская линия