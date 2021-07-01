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Сводка новостей от 1 июля 2021

Патриарх Сербский Порфирий: Косово — это глаза, уши и сердце сербского народа
Предстоятель Сербской Православной Церкви возглавил торжества в честь дня Косовской битвы…

Патриарх Сербский ПорфирийВ древнем монастыре Грачаница и на Газиместане прошли традиционные торжества в честь дня Косовской битвы. В этом году в Косово и Метохию приехал Патриарх Сербский Порфирий. Последний раз Сербский Патриарх приезжал на день Косовской битвы в край в 2017 году, сообщает Православие.Ru.

В своём слове после Литургии в Грачанице Патриарх Порфирий ещё раз подчеркнул, что множество древних святынь свидетельствуют о том, что Косово и Метохия — это дом для всех сербов, земля, на которой сербы родились во Христе. Святыни этого края — это культурное достояние и богатство сербского народа, и они никому не должны мешать. При этом Патриарх подчеркнул, что и другие народы имеют свои богатства.

Он назвал монастырь Грачаницу глазами, ушами и сердцем верующего сербского народа. «Поэтому когда нам говорят: „Отрекитесь Грачаницы и святынь на Косово, отрекитесь Косово и Метохии!“ Господа, вы согласились бы, чтобы вам выкололи глаза, согласились бы, чтобы вам отрезали уши, вырвали сердце? Мы знаем хорошо, что вы бы не согласились, а ждёте этого от нас», — подчеркнул Сербский Патриарх.

Патриарх сравнил Косово с битвой за внутреннюю и духовную свободу, свободу от тирании, которую дьявол сеет по земле, за свободу от всех идолов, от выбора комфортной и легкой жизни ценой потери своей души.

Предстоятель подчеркнул, что сербы, живущие во Христе, могут найти общий язык со всеми народами: «Если мы во Христе, то мы — братья. Даже, если кто-то не хочет быть с нами братом, то если у нас Христос на первом месте, то мы их видим своими братьями». Патриарх пожелал всем, чтобы Господь дал возможность приезжать и посещать косовские святыни и духовно обновляться.

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