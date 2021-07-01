Архиепископ Афинский Иероним пообещал вести активную проповедь вакцинации
Предстоятель Элладской Православной Церкви заявил, что Церковь поддерживает их стремление греческих властей сделать прививку от коронавируса всем грекам…
30 июня 2021 года глава Элладской Православной Церкви Архиепископ Иероним пообещал премьер-министру Греции, что духовенство будет проповедовать о необходимости вакцинации от COVID-19 «столько, сколько потребуется», сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Ромфея».
По информации СМИ, пандемия и вакцинация были главной темой встречи премьера Греции Кириакоса Мицотакиса и Архиепископа Иеронима. Мицотакис рассказал главе ЭПЦ, что в стране снизилось количество больных и «значительно ускорилась вакцинация».
«Но, как мы уже несколько раз обсуждали, нужно убедить наших сограждан, которые всё ещё с подозрением относятся к вакцинам, поспешно пройти вакцинацию. Особенно это касается наших пожилых сограждан, которые больше подвержены риску заболевания», — подчеркнул Мицотакис, обращаясь к Архиепископу Иерониму.
Греческий премьер обратился к главе ЭПЦ с просьбой о том, чтобы священники в проповедях обращались к пастве с призывом о вакцинации, чтобы «сомневающиеся могли сделать этот шаг».
Нужно «убедить их, что это просто необходимо для того, чтобы вернуться к нашей нормальной жизни, и это является базовой самозащитой самих себя и своих семей. Вы делали это много раз в прошлом, и я хочу поблагодарить вас и попросить вас сделать это ещё раз», — сказал Мицотакис.
В свою очередь, Архиепископ Иероним заявил о своём убеждении в том, что «в этой большой проблеме, с которой мы все сталкиваемся и которой мы очень озабочены, необходимо сотрудничество государства с Церковью и наукой».
«Это единственный способ создать стену, которая защитит нас от того, что, вероятно, будет новым (штаммом коронавируса? — Ред.). Поэтому у нас нет возражений, мы сделаем это снова и столько раз, сколько потребуется», — подчеркнул Архиепископ Иероним.
Премьер Греции поблагодарил главу ЭПЦ за такую позицию и отметил, что «в конце концов, вакцинация — это акт любви и солидарности с ближним».
Архиепископ Афинский Иероним пообещал вести активную проповедь вакцинации Предстоятель Элладской Православной Церкви заявил, что Церковь поддерживает их стремление греческих властей сделать прививку от коронавируса всем грекам...