30 июня 2021 года глава Элладской Православной Церкви Архиепископ Иероним пообещал премьер-министру Греции, что духовенство будет проповедовать о необходимости вакцинации от COVID-19 «столько, сколько потребуется», сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Ромфея».

По информации СМИ, пандемия и вакцинация были главной темой встречи премьера Греции Кириакоса Мицотакиса и Архиепископа Иеронима. Мицотакис рассказал главе ЭПЦ, что в стране снизилось количество больных и «значительно ускорилась вакцинация».

«Но, как мы уже несколько раз обсуждали, нужно убедить наших сограждан, которые всё ещё с подозрением относятся к вакцинам, поспешно пройти вакцинацию. Особенно это касается наших пожилых сограждан, которые больше подвержены риску заболевания», — подчеркнул Мицотакис, обращаясь к Архиепископу Иерониму.

Греческий премьер обратился к главе ЭПЦ с просьбой о том, чтобы священники в проповедях обращались к пастве с призывом о вакцинации, чтобы «сомневающиеся могли сделать этот шаг».

Нужно «убедить их, что это просто необходимо для того, чтобы вернуться к нашей нормальной жизни, и это является базовой самозащитой самих себя и своих семей. Вы делали это много раз в прошлом, и я хочу поблагодарить вас и попросить вас сделать это ещё раз», — сказал Мицотакис.

В свою очередь, Архиепископ Иероним заявил о своём убеждении в том, что «в этой большой проблеме, с которой мы все сталкиваемся и которой мы очень озабочены, необходимо сотрудничество государства с Церковью и наукой».

«Это единственный способ создать стену, которая защитит нас от того, что, вероятно, будет новым (штаммом коронавируса? — Ред.). Поэтому у нас нет возражений, мы сделаем это снова и столько раз, сколько потребуется», — подчеркнул Архиепископ Иероним.

Премьер Греции поблагодарил главу ЭПЦ за такую позицию и отметил, что «в конце концов, вакцинация — это акт любви и солидарности с ближним».

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