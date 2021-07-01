26 июня 2021 года в Наро-Фоминске Московской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные 79-й годовщине со дня образования 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, в рамках которых состоялось торжественное освящение памятника святому благоверному князю Александру Невскому, сообщает Патриархия.Ru.

В торжественных мероприятиях приняли участие ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин, войсковой священник ВКО ЦКВ иерей Марк Кравченко, председатель отдела Коломенской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Марк Ермолаев, командир Кантемировской дивизии генерал-майор Владимир Завадский, помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащим иерей Сергий Гордиенко, заместитель (товарищ) атамана ВКО ЦКВ Геннадий Сидорин, председатель Совета стариков войска Георгий Бухтияров, помощник атамана Юрий Коршунов, начальник отдела организации военной службы ВКО ЦКВ Алексей Ботманов, представители руководства воинской части, атаманы и казаки.

У памятника молебен совершили священник Марк Кравченко и священник Сергий Гордиенко. Отец Марк обратился к собравшимся, отметив значение духовного подвига святого князя для казаков.

Также с речью перед собравшимися выступил командир Кантемировской дивизии генерал-майор Владимир Завадский. Он отметил, что жизнь великого политика, полководца и стратега Александра Невского много веков служит примером для всех на Руси.

Участие священнослужителей в жизни Кантемировской дивизии — сложившаяся за много лет традиция. Казаки, несущие здесь свою службу, имеют возможность обучаться воинскому делу, сохраняя казачьи традиции. Сегодня в составе части проходят службу более 600 казаков Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» (ВКО ЦКВ).

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