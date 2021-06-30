Президент Украины провёл телефонные переговоры с главой Ватикана, но так и не смог убедить его дать согласие на визит…

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает рассылать приглашения мировым лидерам и религиозным деятелям посетить Украину в день 30-летия её независимости. Однако, пока посетить Киев согласился только глава Фанара Патриарх Варфоломей.

Пользуясь случаем широкого празднования дня святых апостолов Петра и Павла в Ватикане, Зеленский связался с папой Римским по телефону и повторил ему своё приглашение, сообщает сайт президента Украины.

«Ценю возможность продолжить наш с вами диалог. Святой Престол является мировым моральным авторитетом», — сказал украинский президент.

Владимир Зеленский отметил, что разговор происходит в особый период 20-й годовщины визита папы Иоанна Павла II на Украину. Он отметил, что в сердцах миллионов украинцев живет светлая память об Иоанне Павле II и его судьбоносном визите в нашу страну.

Президент вспомнил слова Кароля Войтылы, который считал, что «Европа должна дышать двумя легкими: западным и восточным», а Украина является неотъемлемым восточным лёгким Европы. В контексте этих слов глава Украинского государства подчеркнул, что именно визит папы на Украину — это «кислород, который так необходим».

«Визита Вашего Святейшества ждёт, прежде всего, народ Украины», — подчеркнул президент.

Во время разговора Зеленский отметил, что на сегодняшний день Украина — это страна, где представители всех религий мирно сосуществуют и чувствуют себя комфортно. В государстве нет выраженных межконфессиональных конфликтов и практически отсутствуют спекуляции на теме веры.

Президент Украины также сообщил об ужасающих последствиях войны на востоке Украины. Он отметил, что наше государство потеряло более 14 тыс. человек в войне на Донбассе, а 1,5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

«Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна», — добавил украинский президент.

В завершение Зеленский повторил приглашение папе Франциску посетить Украину. Однако, судя по всему, он так и не получил согласия главы Ватикана.

Русская линия