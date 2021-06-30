На сайте епархии г. Москвы опубликовано циркулярное письмо первого викария Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополита Воскресенского Дионисия от 30 июня 2021 года об усилении мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает Патриархия.Ru.

В документе сообщается, что по информации Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно ухудшилась за последние недели.

«Значительно возросло число ежедневно заболевающих, госпитализируемых, в том числе в тяжелом состоянии, а также умирающих. Ухудшение эпидемической обстановки мы видим и среди московского духовенства и прихожан», — отмечается в циркулярном письме.

В связи с этим Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил всем настоятелям московских храмов и подворий, игуменам и игумениям ставропигиальных монастырей усилить контроль за соблюдением в храмах и обителях Москвы профилактических мер, предписанных Священноначалием, в том числе соблюдением масочного режима (включая ношение маски священнослужителями при близком контакте с прихожанами и посетителями храмов).

Управляющим московскими викариатствами, председателю Синодального отдела по монастырям и монашеству, а также московским благочинным надлежит взять под особый контроль исполнение Патриаршего благословения.

Первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве сообщил, что управление Московской Патриархии по городу Москве будет проводить выборочные проверки соблюдения предписанных мер в московских храмах.

Митрополит Воскресенский Дионисий также сообщил, что в Центральной клинической больнице имени святителя Алексия, митрополита Московского, началась бесплатная вакцинация. Священнослужители московских приходов, подворий и монастырей могут обратиться для прохождения вакцинации по телефону: 8−916−580−96−95 (Екатерина Миронова, ответственный врач по вакцинации в ЦКБ им. свт. Алексия). Помимо этого, для прохождения вакцинации возможно обратиться в систему городского здравоохранения по месту жительства, поскольку в настоящее время возможности по проведению вакцинации в ЦКБ им. свт. Алексия ограничены.

В циркулярном письме поясняется, что опубликованное Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от 16.06.2021 относительно вакцинации работников отдельных учреждений и предприятий не относится к религиозным организациям. В связи с этим распорядительные документы о вакцинации сотрудников религиозных организаций, издаваемые по инициативе их руководителей, носят рекомендательный характер.

«Вместе с тем, учрежденные религиозными организациями Русской Православной Церкви образовательные организации, организации здравоохранения, социального обслуживания и торговли подпадают под действие вышеупомянутого Постановления. Их руководители должны принять соответствующие решения», — подчеркивается в документе.

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