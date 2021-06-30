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Сводка новостей от 30 июня 2021

В московских храмах усилят контроль за верующими
Патриарх Кирилл вновь потребовал от священства соблюдать меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции…

Медицинские маскиНа сайте епархии г. Москвы опубликовано циркулярное письмо первого викария Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополита Воскресенского Дионисия от 30 июня 2021 года об усилении мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает Патриархия.Ru.

В документе сообщается, что по информации Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно ухудшилась за последние недели.

«Значительно возросло число ежедневно заболевающих, госпитализируемых, в том числе в тяжелом состоянии, а также умирающих. Ухудшение эпидемической обстановки мы видим и среди московского духовенства и прихожан», — отмечается в циркулярном письме.

В связи с этим Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил всем настоятелям московских храмов и подворий, игуменам и игумениям ставропигиальных монастырей усилить контроль за соблюдением в храмах и обителях Москвы профилактических мер, предписанных Священноначалием, в том числе соблюдением масочного режима (включая ношение маски священнослужителями при близком контакте с прихожанами и посетителями храмов).

Управляющим московскими викариатствами, председателю Синодального отдела по монастырям и монашеству, а также московским благочинным надлежит взять под особый контроль исполнение Патриаршего благословения.

Первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве сообщил, что управление Московской Патриархии по городу Москве будет проводить выборочные проверки соблюдения предписанных мер в московских храмах.

Митрополит Воскресенский Дионисий также сообщил, что в Центральной клинической больнице имени святителя Алексия, митрополита Московского, началась бесплатная вакцинация. Священнослужители московских приходов, подворий и монастырей могут обратиться для прохождения вакцинации по телефону: 8−916−580−96−95 (Екатерина Миронова, ответственный врач по вакцинации в ЦКБ им. свт. Алексия). Помимо этого, для прохождения вакцинации возможно обратиться в систему городского здравоохранения по месту жительства, поскольку в настоящее время возможности по проведению вакцинации в ЦКБ им. свт. Алексия ограничены.

В циркулярном письме поясняется, что опубликованное Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве от 16.06.2021 относительно вакцинации работников отдельных учреждений и предприятий не относится к религиозным организациям. В связи с этим распорядительные документы о вакцинации сотрудников религиозных организаций, издаваемые по инициативе их руководителей, носят рекомендательный характер.

«Вместе с тем, учрежденные религиозными организациями Русской Православной Церкви образовательные организации, организации здравоохранения, социального обслуживания и торговли подпадают под действие вышеупомянутого Постановления. Их руководители должны принять соответствующие решения», — подчеркивается в документе.

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В московских храмах усилят контроль за верующими
Патриарх Кирилл вновь потребовал от священства соблюдать меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции...

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