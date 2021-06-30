Архиепископ Васильковский Николай: Визит Патриарха Варфоломея — это вызов верующим УПЦ, которые пережили насилие над собой
В Украинской Православной Церкви вновь призвали власти Украины отозвать своё приглашение главе Фанара посетить Киев…
Запланированный визит Константинопольского Патриарха Варфоломея может вызвать новую волну гонений на УПЦ и является настоящим вызовом гражданам Украины, которые пережили насилие в результате его антиканонических действий. Об этом 30 июня 2021 года во время круглого стола «Основной Закон и реалии свободы вероисповедания в Украине. Как работает Конституция Украины относительно Украинской Православной Церкви?» заявил архиепископ Васильковский Николай, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
По словам архиепископа Николая, именно антиканоничные действия Константинопольского Патриарха Варфоломея и предоставление им украинским раскольникам томоса дало толчок для усиленного давления и гонений на верующих Украинской Православной Церкви.
«„О, так мы канонические, и теперь можем делать, что захотим!“ Кровь, захват храмов. Где там мир, где любовь к Богу, к ближнему, где вера в Бога? Это внутренняя суть организации, которая получила томос от Патриарха Варфоломея», — добавил владыка.
А потому, по убеждению архипастыря, приезд Патриарха Варфоломея на Украину — «это вызов даже не Украинской Православной Церкви, это вызов гражданам Украины, которые пережили насилие над собой».
Кроме того, по его мнению, «визит Патриарха Варфоломея в Украину подтолкнёт к новой волне насилия над УПЦ».
Подводя итог, владыка Николай призвал ради сохранения религиозного мира на Украине и гражданского спокойствия отменить визит Патриарха Варфоломея.
Архиепископ Васильковский Николай: Визит Патриарха Варфоломея — это вызов верующим УПЦ, которые пережили насилие над собой В Украинской Православной Церкви вновь призвали власти Украины отозвать своё приглашение главе Фанара посетить Киев...