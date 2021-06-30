Грузинская Православная Церковь открыто выступила против проведения ЛГБТ-мероприятий, запланированных в Тбилиси с 1 по 5 июля 2021 года, и призвала власти страны действовать в интересах государственной стабильности. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Патриархии 29 июня, сообщает СПЖ.

«Мы уважаем права и свободы человека, что, естественно, подразумевает свободу выбора, — говорится в заявлении. — Принуждение других к этому выбору является насилием и нарушает права, свободы и выбор подавляющего большинства нашего общества, независимо от этнической, религиозной или другой принадлежности. Православная Церковь всегда снисходительна к грешникам, но не к греху, потому ненависть и насилие против кого-либо совершенно недопустимы, но также недопустимо самолюбоваться грехом и пытаться влиять на других».

В Патриархии подчеркнули, что запланированный «марш достоинства» к достоинству никакого отношения не имеет и приводит к путанице общечеловеческих ценностей, что отрицательно сказывается на воспитании детей и нарушает их интересы. Также подобные мероприятия не защищают интересы самих содомитов, но «способствуют получению определенных дивидендов для малой группы и искусственному возникновению агрессии против этой группы среди людей».

«Нашему обществу необходимо понять, что европейская демократия — это не отказ от мышления и образа жизни подавляющего большинства людей и их религиозных чувств. (..) Мы обращаемся к 30 депутатам рабочей группы ЛГБТК+ Европарламента и главам посольств, аккредитованных в Грузии, с просьбой воздержаться от поддержки и поощрения Tbilisi Pride. Мы призываем наше правительство адекватно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать в интересах государственной стабильности и гражданского мира и избегать дестабилизации страны и общественной жизни — с неизбежной тревогой», — говорится в заявлении Грузинской Православной Церкви.

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