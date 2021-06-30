Кампания по принудительной вакцинации населения, которая началась в России буквально неделю назад, проходит с полного согласия и одобрения Кремля и лично президента России Владимира Путина. К такому выводу можно прийти, судя по словам Путина во время очередной «прямой линии» с россиянами. При этом с одной стороны он попытался убедить всех, что якобы является противником обязательной вакцинации, а с другой — поддержал те принудительные меры, которые сейчас вводятся властями на местах:

Н.Аскер-заде: Конечно, больше всего всех волнует очередная волна коронавируса. Появляются новые мутации, люди хотят знать, где чёткие правила? Почему у нас вакцинация объявлялась вроде как добровольной, но теперь в Москве и в ряде других регионов две трети работающих в определённых сферах обязаны вакцинироваться? Почему массовые мероприятия вроде как под запретом, но чемпионат Евро-2020 проводить можно? Как сделать так, чтобы и губернаторы, и чиновники, и простые граждане понимали, где вот эти чёткие правила?

В.Путин: Ничего проще нет. Что касается соревнований по футболу «Евро-2021», то здесь, конечно, прежде всего мы вынуждены были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство по организации этих крупных спортивных мероприятий.

А в целом нет ничего проще — понять, что в этой сфере происходит. Нужно только посмотреть в норму закона. Я в своё время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой же точки зрения. Надо посмотреть закон, по-моему, 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие — это общенациональный календарь прививок, и он является обязательным, и вот это обязательная вакцинация. Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковидной инфекции в этот раздел национальных прививок, национального плана. Но депутаты Государственной Думы не поддержали, поэтому в этот раздел национального плана вакцинации вакцинация против COVID не попала и не является обязательной в общенациональном плане.

Вместе с тем вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъёма заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Именно этой нормой закона в десяти субъектах Российской Федерации руководители воспользовались и ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий из так называемых, повторяю, групп риска. Это в рамках закона ещё 1998 года.

Поэтому никакой неразберихи здесь в России нет, все действуют в рамках закона, о котором я только что сказал.

Н.Аскер-заде: Но общероссийского локдауна не будет?

В.Путин: Это другой вопрос. И действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие, средние предприниматели и падают доходы населения. Для того чтобы этого не случилось, в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводятся такие обязательные нормы, связанные с вакцинацией.

Как известно, известно очень хорошо, много раз об этом уже сказали специалисты — и по телевидению, в интернете, во всех возможных средствах массовой информации, по всем каналам сказано о том, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть: у нас четыре вакцины, они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные. Поэтому надеюсь, что предубеждение у некоторых наших граждан будет проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться. Сейчас свыше 20 миллионов — 23 миллиона, по-моему, — уже вакцинированы. Как видим, всё у нас в порядке, и, слава Богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca или Pfizer.

Русская линия