Путин заявил, что против обязательной вакцинации, но тут же её поддержал
Президент России попытался усидеть на двух стульях, когда ему задали вопрос о незаконности начавшейся в стране кампании по принудительной вакцинации…
Кампания по принудительной вакцинации населения, которая началась в России буквально неделю назад, проходит с полного согласия и одобрения Кремля и лично президента России Владимира Путина. К такому выводу можно прийти, судя по словам Путина во время очередной «прямой линии» с россиянами. При этом с одной стороны он попытался убедить всех, что якобы является противником обязательной вакцинации, а с другой — поддержал те принудительные меры, которые сейчас вводятся властями на местах:
Н.Аскер-заде: Конечно, больше всего всех волнует очередная волна коронавируса. Появляются новые мутации, люди хотят знать, где чёткие правила? Почему у нас вакцинация объявлялась вроде как добровольной, но теперь в Москве и в ряде других регионов две трети работающих в определённых сферах обязаны вакцинироваться? Почему массовые мероприятия вроде как под запретом, но чемпионат Евро-2020 проводить можно? Как сделать так, чтобы и губернаторы, и чиновники, и простые граждане понимали, где вот эти чёткие правила?
В.Путин: Ничего проще нет. Что касается соревнований по футболу «Евро-2021», то здесь, конечно, прежде всего мы вынуждены были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство по организации этих крупных спортивных мероприятий.
А в целом нет ничего проще — понять, что в этой сфере происходит. Нужно только посмотреть в норму закона. Я в своё время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой же точки зрения. Надо посмотреть закон, по-моему, 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие — это общенациональный календарь прививок, и он является обязательным, и вот это обязательная вакцинация. Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковидной инфекции в этот раздел национальных прививок, национального плана. Но депутаты Государственной Думы не поддержали, поэтому в этот раздел национального плана вакцинации вакцинация против COVID не попала и не является обязательной в общенациональном плане.
Вместе с тем вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъёма заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Именно этой нормой закона в десяти субъектах Российской Федерации руководители воспользовались и ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий из так называемых, повторяю, групп риска. Это в рамках закона ещё 1998 года.
Поэтому никакой неразберихи здесь в России нет, все действуют в рамках закона, о котором я только что сказал.
Н.Аскер-заде: Но общероссийского локдауна не будет?
В.Путин: Это другой вопрос. И действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие, средние предприниматели и падают доходы населения. Для того чтобы этого не случилось, в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводятся такие обязательные нормы, связанные с вакцинацией.
Как известно, известно очень хорошо, много раз об этом уже сказали специалисты — и по телевидению, в интернете, во всех возможных средствах массовой информации, по всем каналам сказано о том, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть: у нас четыре вакцины, они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные. Поэтому надеюсь, что предубеждение у некоторых наших граждан будет проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться. Сейчас свыше 20 миллионов — 23 миллиона, по-моему, — уже вакцинированы. Как видим, всё у нас в порядке, и, слава Богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca или Pfizer.
Путин заявил, что против обязательной вакцинации, но тут же её поддержал Президент России попытался усидеть на двух стульях, когда ему задали вопрос о незаконности начавшейся в стране кампании по принудительной вакцинации...