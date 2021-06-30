Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис попросил иерархов Элладской Православной Церкви обратиться к верующим с настоятельной просьбой сделать прививку от коронавируса, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Ромфея».

Во время своего пребывания в Янине Мицотакис поблагодарил митрополита Янинского Максима за вклад в борьбу с коронавирусом и попросил его с кафедры призвать верующих пройти вакцинацию.

«Пожалуйста, Ваше Преосвященство, скажите в своей следующей проповеди, что вы не хотите, чтобы кто-либо не был вакцинирован», — сказал премьер-министр, обращаясь к митрополиту Янины.

По мнению Мицотакиса, «говоря открыто и ясно (о необходимости вакцинации — Ред.), вы защищаете свою паству, в первую очередь наших пожилых сограждан. И все те, кто не был вакцинирован во время первой волны, теперь, когда они видят, что вакцины не только эффективны, но и полностью безопасны, должны поспешить сделать это», — подчеркнул премьер Греции.

Тем временем, вскоре после этого в Интернете было опубликовано открытое письмо иеромонаха Евфимия из Каливы Воскресения Христова на Святой Горе Афон, в котором он заявил нельзя принуждать людей к вакцинации.

Отец Евфимий отметил, что вопрос коронавируса и вакцинации сейчас многих волнует больше, чем все остальные проблемы, а некоторые греческие «епископы угрожали священникам, монахам и народу Божию, заставляя их прививаться».

«Наш Спаситель Христос исцелял только тех, кто просил Его об исцелении, — написал старец. — А других больных, прежде чем исцелить, Он сначала спрашивал: „Хочешь ли ты быть здоров?“ (Ин. 5, 6). Он не исцеляет и не спасает человека против его воли, несмотря на то, что Он очень хочет нашего спасения. Бог не упраздняет нашу свободу и уважает наше свободное произволение, которое Он дал нам Сам».

По его мнению, сегодня попирают свободу человека, и «после запугивания вирусом наступил террор по причине обязательной и принудительной вакцинации». К сожалению, добавил он, мы живём в период дискриминации, ненависти и разделения людей на разные категории. Это же касается и сертификатов вакцинации, которые исключат людей, которые не сделали прививку, из разных областей жизни.

Вопрос коронавируса из медицинского стал, скорее, политическим и экономическим, но также и духовным, «потому что под предлогом пандемии нас лишают свободы воли и права на отказ от вакцинации», констатировал греческий священник.

Он подчеркнул, что люди должны иметь право самостоятельно принимать решение — делать прививку от коронавируса или нет, и никто не должен их к этому принуждать. К тому же, считает иеромонах Евфимий, если бы эта прививка была хорошо изучена, обеспечивала полную защиту вакцинированных и не вызывала серьезных побочных эффектов и даже смертей, люди сами бы просили привить их.

Русская линия