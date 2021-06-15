Главный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Олег Аполихин заявил, что одна из основных причин демографических проблем в стране — в кризисе морально-нравственных ценностей. Об этом он сказал в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума во время экспертной дискуссии «Демография России: факторы влияния», сообщает Православие.Ru.

Рассуждая о деградации репродуктивного здоровья молодого поколения, Олег Аполихин констатировал, что одна из причин бесплодия и тяжелых заболеваний, в том числе онкологических, — активные добрачные интимные отношения и повальный блуд среди молодёжи. В подтверждение своих слов главный репродуктолог Минздрава привел статистические данные, свидетельствующие о снижении возраста начала половой жизни до 17−18 лет для девушек и 16−17 лет для юношей. При этом, по словам эксперта, возраст вступления в брак растет: «Для девушек он сегодня составляет, по данным Росстата, 24−26 лет, а для мужчин — 26−29 лет». Таким образом, по словам Олега Аполихина, сложилась ситуация, когда молодые люди около десяти и более лет «активно живут половой жизнью без целеполагания создания семьи».

Главный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России поделился также наблюдениями из своей врачебной практики: за сорок лет деятельности он впервые видит такое количество молодых женщин, страдающих онкологическими заболеваниями, которые вызывают вирусы, передающиеся половым путем. «Они не замужем. И они ждут, что им помогут. Но, к сожалению, мы не можем это гарантировать, потому что выживаемость в этом случае — одиннадцать-двенадцать месяцев», — выразил сожаление профессор.

«Мы боремся с последствиями, мы бьем по хвостам, а проблема-то — вот здесь, в морально-нравственных ценностях, или, как мы говорим, в ядре личности. Ядро личности — то, что определяет не только репродуктивное здоровье, но самое главное, где мы практически не влияли, — ценности. Репродуктивное поведение — это самое главное», — заключил член-корреспондент РАН Олег Аполихин.

Состоявшаяся в рамках ПМЭФ дискуссия «Демография России: факторы влияния» была посвящена вопросам увеличения рождаемости в стране, в том числе проблеме сохранения репродуктивного здоровья и роли социально-экономических мероприятий, которые могут стимулировать демографическое развитие России. Эксперты также отметили необходимость создания профилактической инфраструктуры, направленной на предупреждение заболеваемости, а также важность проведения информационно-просветительских кампаний с целью популяризации здорового образа жизни.

В экспертной дискуссии приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка, руководитель направления «Человеческий капитал» Фонда «Центр стратегических разработок», проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Лилия Овчарова, директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения РФ Ольга Кобякова, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко, ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» Наталья Починок, а также главы субъектов Российской Федерации.

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