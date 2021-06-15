10 июня 2021 года, в праздник Вознесения Господня, на территории Николо-Песковского храма города Орла состоялось торжественное открытие и освящение первого в России памятника одному из наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви архимандриту Иоанну (Крестьянкину). Чин освящения совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон, сообщает официальный сайт Орловской епархии.

Подготовительные работы по установке памятника велись три года. Монумент был изготовлен известным скульптором Сергеем Полегаевым по одному из прижизненных снимков старца. Средства на памятник передали дарители и благотворительный фонд. Проект координировал советник ректора ОГУ им. И. С Тургенева Александр Бударин.

В церемонии открытия памятника участвовали те, кому довелось лично общаться с отцом Иоанном: его племянница, насельница Свято-Введенского женского монастыря Орла, схимонахиня Анна (Москвитина), а также почётный гражданин Орловской области, заместитель директора Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС Виктор Ливцов.

Участниками мероприятия стали сенатор Василий Иконников, первая заместительница председателя Правительства Орловской области Валентина Нордстрем.

Скульптура архимандрита Иоанна (Крестьянкина) на территории Николо-Песковской церкви в Орле появилась неслучайно. Будущий отец Иоанн, родившийся 11 апреля 1910 года в Орле, в детстве служил здесь алтарником и пономарём. Позднее был послушником и иподиаконом у известного своей монашеской строгостью орловского архиепископа Серафима (Остроумова), прославленного в лике святых. В годы юности его духовными наставниками были орловские протоиереи отец Николай Азбукин и отец Всеволод Ковригин. В 10 лет он испытал на себе влияние протоиерея-старца священноисповедника Георгия Коссова из села Спас-Чекряк.

Первое указание о будущем монашестве отец Иоанн получил в отрочестве от двух друзей-архиереев: архиепископа Серафима (Остроумова), будущего священномученика, и епископа Николая (Никольского). Орловская старица-монахиня Вера Александровна Логинова, благословляя его на жизнь в Москве, заглянула в далекое будущее юноши Иоанна, назначив ему встречу с ней на Псковской земле. Светлый образ орловского юродивого Афанасия Андреевича Сайко на всю жизнь запечатлел в сознании отца Иоанна обаяние Божьего человека, силу его духа и тепло любви к людям.

После средней школы Иван Крестьянкин окончил бухгалтерские курсы и, переехав в Москву, работал по этой специальности. В 1945 году он был рукоположен во священники, поступил в Московскую духовную семинарию.

В ночь с 29 на 30 апреля 1950 года за ревностное пастырское служение отец Иоанн был арестован и по приговору получил 7 лет исправительно-трудовых лагерей, в которых много пострадал за веру. Вернувшись из заключения досрочно 15 февраля 1955 года, он был назначен в Псковскую епархию, а в 1957 году перемещен в Рязанскую епархию.

В 1967 году иеромонах Иоанн поступил в Псково-Печерский монастырь. С тех пор почти сорок лет его жизнь была связана с этой обителью.

Отца Иоанна Крестьянкина знали во многих странах мира и называли «всероссийским старцем». Слова его пользовались безусловным авторитетом.

В последние годы из-за возраста и болезней отец Иоанн не имел возможности принимать желающих, однако письма из разных концов света продолжали приходить на адрес монастыря, на многие из них он отвечал лично.

Проповеди и книги отца Иоанна открыли духовный мир для многих тысяч людей.

В феврале 2021 года Псковская епархия и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь начали сбор материалов для подготовки прославления старца.

Русская линия