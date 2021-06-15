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Сводка новостей от 15 июня 2021

Епископ Верейский Пантелеимон удостоен ордена Почёта
Российские власти высоко оценили работу Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви…

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов)11 июня 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин вручил орден Почета председателю Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископу Верейскому Пантелеимону. Торжественная церемония вручения государственных наград состоялась в здании Правительства Москвы, сообщает Патриархия.Ru.

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина епископ Пантелеимон удостоен ордена Почета «за большой вклад в развитие духовно-нравственных традиций и активную благотворительную деятельность».

Епископ Пантелеимон поблагодарил представителей власти за поддержку служения больничных священников, которые посещают пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах и на дому.

«Я, конечно, понимаю, что награжден не я за мои скромные труды — я координирую социальную деятельность Церкви. А отмечено то, что делает Церковь для людей в Москве, в России и по всему миру, — сказал епископ Пантелеимон на церемонии вручения награды. — Особенно сейчас, в трудный период, Церковь продолжает помогать нуждающимся. Когда человек болеет, он оказывается в тяжёлой ситуации и нуждается не только в лечении, но и в поддержке. И когда в реанимацию приходят священники утешить и подбодрить человека, это очень ему помогает. Я рад, что мы участвуем в этом трудном служении».

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