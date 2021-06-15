Епископ Верейский Пантелеимон удостоен ордена Почёта
Российские власти высоко оценили работу Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви…
11 июня 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин вручил орден Почета председателю Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископу Верейскому Пантелеимону. Торжественная церемония вручения государственных наград состоялась в здании Правительства Москвы, сообщает Патриархия.Ru.
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина епископ Пантелеимон удостоен ордена Почета «за большой вклад в развитие духовно-нравственных традиций и активную благотворительную деятельность».
Епископ Пантелеимон поблагодарил представителей власти за поддержку служения больничных священников, которые посещают пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах и на дому.
«Я, конечно, понимаю, что награжден не я за мои скромные труды — я координирую социальную деятельность Церкви. А отмечено то, что делает Церковь для людей в Москве, в России и по всему миру, — сказал епископ Пантелеимон на церемонии вручения награды. — Особенно сейчас, в трудный период, Церковь продолжает помогать нуждающимся. Когда человек болеет, он оказывается в тяжёлой ситуации и нуждается не только в лечении, но и в поддержке. И когда в реанимацию приходят священники утешить и подбодрить человека, это очень ему помогает. Я рад, что мы участвуем в этом трудном служении».