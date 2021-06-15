На Афоне состоялась ежегодная церемония передачи чреды правления новому составу Священной Эпистасии. Новым главой Протата (Ιερά Κοινωτής, Священный Надзор) — главного административного органа Святой Горы Афон — стал насельник монастыря Ватопед иеромонах Георгий. Церемония передачи чреды правления новому составу Священной Эпистасии состоялась в понедельник, 14 июня 2021 года, сообщает СПЖ со ссылкой на Romfea.

В полномочия Священной Эпистасии вступила «Ватопедская» чреда представителей монастырей Афона.

Протосом, т. е. главой Протата, стал о. Георгий Ватопедский, сменивший на этой должности представителя «Лаврского» состава монаха Павла из Великой Лавры преподобного Афанасия.

Церемония передачи полномочий новому составу Священной Эпистасии прошла в присутствии заместителя министра иностранных дел Греции Костаса Власиса.

Священная Эпистасия — орган, которому принадлежит исполнительная власть на Афоне. Состав Эпистасии ежегодно меняется в начале июня. Состоит из представителей сменяющих друг друга 5 четверок (групп, куда входят по 4 монастыря), на которые поделены 20 обителей Афона. В первую группу входят: Великая Лавра, Дохиар, Ксенофонт, Эсфигмен; во вторую: Ватопед, Кутлумуш, Каракал, Ставроникита; в третью: Иверский, Пантократор, Филофей, Симонопетра; в четвёртую: Хиландар, Ксиропотам, святого Павла, Григориат; в пятую: Дионисиат, Зограф, Свято-Пантелеимонов, Констамонит.

Каждый год одна из групп сменяет другую. Первый по порядку (прот, πρῶτος – первый) член вступившей в права группы носит титул «Протэпистата» (первого надзирателя), председательствует в Эпистасии и держит жезл прота.

Декларируется, что все члены Эпистасии равны между собой, и что Протэпистат является лишь первым среди равных, но занимать должность Протэпистата могут представители только пяти монастырей — Великой Лавры, Ватопеда, Иверона, Хиландара и Дионисиата. По имени первенствующей обители называется вся четверка монастырей, вступающих в полномочия: «Лаврская», «Ватопедская», «Иверская», «Хиландарская» и «Дионисиатская».

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