Более 20 тысяч верующих и духовенство из различных епархий Украинской Православной Церкви совершили молитвенное стояние у Верховной Рады и Администрации Президента Украины, чтобы засвидетельствовать свою принадлежность к канонической Церкви и защитить её от антиконституционных законов и дискриминации. Верующие передали народным депутатам и Президенту обращение с двумя законопроектами для отмены антицерковных законов № 2662-VIII (закон о принудительной смене названия Церкви) и 2673-VIII (закон церковных рейдеров), которые были приняты во времена предыдущей власти, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Мы пришли сюда, оставив наши дела, дома, много кто оставил работу, чтобы нас, наконец, услышали, чтобы обратили внимание на то, что в ХХІ веке в центре Европы продолжают совершать гонения по религиозному признаку», — отметил присутствующий на стоянии архиепископ Васильковский Николай.

Верующие выступили против антицерковных законов, поскольку те «противоречат требованиям статьи 35 Конституции Украины, нарушают свободу вероисповедания и дискриминируют граждан Украины, которые принадлежат к УПЦ, нарушают гражданский мир и искажают международный имидж страны».

«Тысячи прихожан УПЦ страдают от нарушения прав, разжигание ненависти и захватов храмов. Не последнюю роль в этих процессах сыграли антицерковные законы. Верующие УПЦ возмущены не только тем, что эти законы вообще были приняты, но и тем, что новый Президент и парламент так и не избавились от этого наследия „режима Порошенко“. Законы до сих пор действуют. Права УПЦ нарушаются, тогда как другой конфессии, также созданной Порошенко, государственные органы всячески способствуют вопреки Конституции», — обратили внимание инициаторы мирной акции, участники общественного объединения верующих УПЦ «Миряне».

После передачи обращения народным избранникам тысячи верующих и духовенство УПЦ с молитвой отправились к Офису Президента, где передали своё обращение гаранту Конституции.

«Уважаемый Владимир Александрович, к вам пришли верующие УПЦ, к вам пришли люди, которые проголосовали за то, чтобы вы стали Президентом Украины, — обратился к Президенту во время передачи обращения верующих архиепископ Николай. — Мы возлагали на вас огромные надежды. Прежде всего, мы желали мира на Украине, мы желали, чтобы насилие над УПЦ прекратилось, чтобы рейдерские захваты храмов отошли в прошлое, мы надеялись, что наши общины по всей Украине будут жить и молиться в покое. В некоторой степени наши надежды осуществились, но до сих пор совершается насилие над религиозными общинами УПЦ. Мы просим вас, как ваши избиратели, как граждане Украины, отменить законы, которые совершают насилие над УПЦ и противоречат Конституции Украины. Мы просим исполнения Конституции. Мы просим отозвать приглашение Патриарха Варфоломея — он не является главой нашей Церкви, даже не является официальным представителем государства, из которого он приезжает, он не внёс мира, единства в украинское православное общество. Ради мира на Украине, ради религиозного мира мы просим вас! Мы молимся за нашу Украинскую державу, за нашу Церковь и жизнь отдаем за мир на Украине, надеемся, что вы нас услышите».

К верующим, которые принесли миллион подписей с требованием остановить притеснения УПЦ и отменить антицерковные законы, вышел представитель Администрации Президента, который сообщил, что передаст обращение в секретариат.

В свою очередь один из инициаторов мирной акции отметил, что для верующих УПЦ — это действительно историческое событие, которое останется в памяти верующих и духовенства УПЦ навсегда. «Нам меняют имя, меняют законодательство, чтобы на нас оказывать давление, но нас будет слышно тогда, если мы не будем молчать! Христос воскрес!», — подытожил он и поблагодарил братьев и сестер за молитвы.

Как сообщил архиепископ Николай, заявление верующих приняли и зарегистрировали, остаётся надеяться, что власти Украины прислушаются к голосу верующих Украинской Православной Церкви. В завершение владыка поблагодарил верующим, особенно тех, которые преодолели ради этого сотни километров, собравшихся за соборной молитвой.

Русская линия