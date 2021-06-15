Русская линия
Сводка новостей от 15 июня 2021

Власти Венгрии пошли по пути России
Венгерский парламент принял закон о запрете пропаганды содомии среди несовершеннолетних…

Резиденция парламента Венгрии на берегу Дуная в Будапеште15 июня 2021 года парламент Венгрии принял закон, запрещающий пропаганду содомии среди несовершеннолетних, сообщает СПЖ со ссылкой на Apnews.com.

Закон, разработанный правящей партией Венгрии «Фидес», был одобрен 157 депутатами, включая депутатов правящей партии. Большинство членов оппозиции бойкотировали голосование, кроме ультраправой партии «Йоббик», проголосовавшей за закон.

Теперь в венгерских школах запретят обсуждать вопросы, касающиеся содомии и смены пола. Лицам младше 18 лет запретят показывать любые порнографические материалы или любой контент, поощряющий смену пола или гомосексуальность.

Европейские содомиты тут же заявили протест по поводу того, что власти Венгрии пошли по пути России и решили защитить своих детей от пропаганды половых извращений. Им не нравится, что теперь закон запрещает им развращать малолетних.

Русская линия

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