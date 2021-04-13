Вместо него учреждена Синодальная комиссия по биоэтике, которой поручено заново изучить этот вопрос…

В Русской Православной Церкви на самом высоком уровне продвигается вопрос о возможном церковном признании экстракорпорального оплодотворения, чего ранее и представить себе было невозможно. Одним из активных сторонников этого признания является митрополит Волоколамский Иларион, трудами которого был подготовлен специальный проект документа «Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения».

Этот документ был разослан в епархии на отзыв и опубликован для открытой дискуссии 5 февраля 2021 года. Отзывы и комментарии собирались до 29 марта 2021 года.

В 2000 году Русская Православная Церковь соборно высказалась относительно процедуры экстракорпорального оплодотворения в принятых Юбилейным Архиерейским Собором 2000 года Основах социальной концепции: «Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются также все разновидности экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение „избыточных“ эмбрионов» (XII.4).

По результатам обсуждения члены Синода, собравшегося 13 апреля 2021 года, отметили, что некоторые вопросы, выдвинутые в ходе дискуссии относительно документа «Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения» и касающиеся возможных условий применения данного метода, требуют дальнейшего обсуждения на высоком богословском и научном уровне.

При этом подчеркнута важность изучения биоэтических проблем с точки зрения православного вероучения при участии специалистов разных специальностей и взглядов.

По итогам обсуждения Синод постановил учредить Синодальную комиссию по биоэтике, председателем которой назначен ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан. Архипастырю поручено сформировать на базе СПбДА центр исследований в области биоэтики, в том числе для развития взаимодействия в этой области со светским научным миром. Владыка Силуан должен представить на утверждение Синода к следующему его заседанию предложения по составу Комиссии, а также проект Положения о ней.

Материалы дискуссии относительно документа «Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения» будут направлены в Синодальную комиссию по биоэтике для дальнейшего обстоятельного изучения.

При этом бросается в глаза, что Церковно-общественный совет по биомедицинской этике, который ранее высказался категорически против церковного признания ЭКО, был упразднён. Никто из членов этого совета, судя по всему, в новую Синодальную комиссию не войдёт.

Русская линия