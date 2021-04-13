13 апреля в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил первое в 2021 году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, в ходе которого вновь был принят целый ряд кадровый перестановок епископата.

Члены Синода постановили освободить председателя Финансово-хозяйственного управления епископа Наро-Фоминского Парамона от занимаемой должности, выразив ему благодарность за понесенные труды. Председателем Финансово-хозяйственного управления назначен архимандрит Илия (Руднев), с освобождением от должности заместителя наместника Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.

Синод принял решение освободить епископа Клинского Стефана, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, от должности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, с выражением благодарности за понесенные труды. Новым председателем Синодального отдела назначен епископ Тарский и Тюкалинский Савватий, с освобождением его от управления Тарской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды. Преосвященному Савватию определено быть епископом Бронницким, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Заместителем председателя Синодального отдела назначен священник Олег Овчаров, клирик Ярославской епархии.

Временное управление Тарской епархией поручено митрополиту Омскому и Таврическому Владимиру.

Члены Священного Синода постановили образовать в пределах Московской области Московскую митрополию, включив в неё следующие епархии:

— Коломенскую — на территории городских округов Коломна, Раменский, Бронницы, Жуковский, Зарайск, Кашира, Серебряные Пруды, Луховицы, Воскресенск, Егорьевск;

— Балашихинскую — на территории городских округов Балашиха, Реутов, Орехово-Зуевский, Щелково, Лосино-Петровский, Богородский, Черноголовка, Шатура, Павловский Посад, Электрогорск, Фрязино, Электросталь, ЗАТО Звездный городок;

— Одинцовскую — на территории городских округов Одинцовский, включая г. Звенигород, Красногорск, Наро-Фоминский, Истра, Волоколамский, Лотошино, Можайский, Рузский, Шаховская, ЗАТО Власиха, ЗАТО Краснознаменск, ЗАТО Молодежный, ЗАТО Восход;

— Подольскую — на территории городских округов Подольск, Люберцы, Дзержинский, Котельники, Лыткарино, Серпухов, Протвино, Пущино, Домодедово, Чехов, Ступино, Ленинский с административным центром в г. Видное;

— Сергиево-Посадскую — на территории городских округов Сергиево-Посадский, Пушкинский, Мытищи, Королев, Лобня, Дмитровский, Талдомский, Дубна, Химки, Клин, Долгопрудный, Солнечногорск.

Возглавил новую митрополию Святейший Патриарх Кирилл. Священным Синодом также были приняты следующие решения:

— епархиальным архиереем Коломенской епархии быть Преосвященному Ювеналию, митрополиту Крутицкому и Коломенскому, Патриаршему наместнику, постоянному члену Священного Синода; усвоить митрополиту Крутицкому и Коломенскому права по управлению Московской митрополией с полномочиями, определяемыми Уставом Русской Православной Церкви;

— Преосвященным Балашихинским и Орехово-Зуевским быть епископу Балашихинскому Николаю с сохранением за ним должности главного редактора Издательства Московской Патриархии;

— Преосвященному Пантелеимону, епископу Орехово-Зуевскому, именоваться епископом Верейским;

— Преосвященным Одинцовским и Красногорским быть епископу Павлово-Посадскому Фоме, с сохранением за ним должности руководителя Административного секретариата Московской Патриархии;

— Преосвященному Иринарху, епископу Красногорскому, именоваться епископом Раменским;

— Преосвященному Порфирию, епископу Одинцовскому, именоваться епископом Озерским;

— Преосвященным Сергиево-Посадским и Дмитровским быть епископу Сергиево-Посадскому Фоме, с сохранением за ним должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры;

— Преосвященному Феофилакту, епископу Дмитровскому, именоваться епископом Мытищинским;

— Преосвященным Подольским и Люберецким быть Преосвященному Аксию, архиепископу Южно-Сахалинскому и Курильскому;

— Преосвященному Тихону, архиепископу Подольскому, именоваться архиепископом Рузским;

— Преосвященным Южно-Сахалинским и Курильским быть епископу Минусинскому и Курагинскому Никанору; временное управление Минусинской епархией возложить на митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона.

— Епископ Видновский Тихон и епископ Серпуховский Роман назначены викариями Патриарха Московского и всея Руси.

— Епископ Зарайский Константин и епископ Луховицкий Петр назначены викариями митрополита Крутицкого и Коломенского.

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