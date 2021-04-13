Патриарх Кирилл продолжает массовые кадровые перестановки епископата
Священный Синод Русской Православной Церкви образовал Московскую митрополию и вновь принял целый ряд кадровых решений…
13 апреля в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил первое в 2021 году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, в ходе которого вновь был принят целый ряд кадровый перестановок епископата.
Члены Синода постановили освободить председателя Финансово-хозяйственного управления епископа Наро-Фоминского Парамона от занимаемой должности, выразив ему благодарность за понесенные труды. Председателем Финансово-хозяйственного управления назначен архимандрит Илия (Руднев), с освобождением от должности заместителя наместника Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.
Синод принял решение освободить епископа Клинского Стефана, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, от должности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, с выражением благодарности за понесенные труды. Новым председателем Синодального отдела назначен епископ Тарский и Тюкалинский Савватий, с освобождением его от управления Тарской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды. Преосвященному Савватию определено быть епископом Бронницким, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
Заместителем председателя Синодального отдела назначен священник Олег Овчаров, клирик Ярославской епархии.
Временное управление Тарской епархией поручено митрополиту Омскому и Таврическому Владимиру.
Члены Священного Синода постановили образовать в пределах Московской области Московскую митрополию, включив в неё следующие епархии:
— Коломенскую — на территории городских округов Коломна, Раменский, Бронницы, Жуковский, Зарайск, Кашира, Серебряные Пруды, Луховицы, Воскресенск, Егорьевск;
— Балашихинскую — на территории городских округов Балашиха, Реутов, Орехово-Зуевский, Щелково, Лосино-Петровский, Богородский, Черноголовка, Шатура, Павловский Посад, Электрогорск, Фрязино, Электросталь, ЗАТО Звездный городок;
— Одинцовскую — на территории городских округов Одинцовский, включая г. Звенигород, Красногорск, Наро-Фоминский, Истра, Волоколамский, Лотошино, Можайский, Рузский, Шаховская, ЗАТО Власиха, ЗАТО Краснознаменск, ЗАТО Молодежный, ЗАТО Восход;
— Подольскую — на территории городских округов Подольск, Люберцы, Дзержинский, Котельники, Лыткарино, Серпухов, Протвино, Пущино, Домодедово, Чехов, Ступино, Ленинский с административным центром в г. Видное;
— Сергиево-Посадскую — на территории городских округов Сергиево-Посадский, Пушкинский, Мытищи, Королев, Лобня, Дмитровский, Талдомский, Дубна, Химки, Клин, Долгопрудный, Солнечногорск.
Возглавил новую митрополию Святейший Патриарх Кирилл. Священным Синодом также были приняты следующие решения:
— епархиальным архиереем Коломенской епархии быть Преосвященному Ювеналию, митрополиту Крутицкому и Коломенскому, Патриаршему наместнику, постоянному члену Священного Синода; усвоить митрополиту Крутицкому и Коломенскому права по управлению Московской митрополией с полномочиями, определяемыми Уставом Русской Православной Церкви;
— Преосвященным Балашихинским и Орехово-Зуевским быть епископу Балашихинскому Николаю с сохранением за ним должности главного редактора Издательства Московской Патриархии;
— Преосвященному Пантелеимону, епископу Орехово-Зуевскому, именоваться епископом Верейским;
— Преосвященным Одинцовским и Красногорским быть епископу Павлово-Посадскому Фоме, с сохранением за ним должности руководителя Административного секретариата Московской Патриархии;
— Преосвященному Иринарху, епископу Красногорскому, именоваться епископом Раменским;
— Преосвященному Порфирию, епископу Одинцовскому, именоваться епископом Озерским;
— Преосвященным Сергиево-Посадским и Дмитровским быть епископу Сергиево-Посадскому Фоме, с сохранением за ним должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры;
— Преосвященному Феофилакту, епископу Дмитровскому, именоваться епископом Мытищинским;
— Преосвященным Подольским и Люберецким быть Преосвященному Аксию, архиепископу Южно-Сахалинскому и Курильскому;
— Преосвященным Южно-Сахалинским и Курильским быть епископу Минусинскому и Курагинскому Никанору; временное управление Минусинской епархией возложить на митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона.
— Епископ Видновский Тихон и епископ Серпуховский Роман назначены викариями Патриарха Московского и всея Руси.
— Епископ Зарайский Константин и епископ Луховицкий Петр назначены викариями митрополита Крутицкого и Коломенского.