13 апреля 2021 года по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом, сообщает официальный сайт Президента РФ.

«Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня. Джозеф Байден подтвердил переданное ранее приглашение президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдёт в режиме видеоконференции 22 — 23 апреля, — говорится в сообщении Кремля.

С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества. Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата.

В этом контексте Президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне.

При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию.

Условлено дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы".

В связи с этим власти Австрии уже заявили, что готовы предоставить в распоряжение свою площадку для переговоров Байдена и Путина. «Решение о том, проводить ли такой саммит, когда и где, остается за обеими странами. Австрия, конечно, всегда будет в распоряжении участников переговоров на высоком уровне всех видов», — заявили в МИД Австрии, которое цитирует ТАСС.

Традиционно Вена является площадкой для переговоров между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг подтверждал, что страна готова продолжить предоставлять свои услуги в качестве площадки для американо-российских переговоров.

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