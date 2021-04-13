Русская Православная Церковь не будет сослужить с митрополитом Сарандаэкклисийским Андреем в связи с участием в его хиротонии украинских раскольников…

Священный Синод Русской Православной Церкви вынужден был отреагировать на факт участия лица, не имеющего канонического рукоположения, в архиерейской хиротонии, совершенной 21 марта 2021 года Константинопольским Патриархом Варфоломеем.

Синоду из СМИ стало известно, что 21 марта 2021 года за Божественной литургией в Георгиевском кафедральном соборе в Стамбуле Патриарх Константинопольский Варфоломей в сослужении иерархов Константинопольского и Александрийского Патриархатов, а также не имеющего канонической хиротонии представителя одного из раскольнических сообществ Украины возглавил рукоположение митрополита Сарандаэкклисийского Андрея.

В связи с этим члены Синода постановили:

1. Выразить сожаление в связи с участием лица, не имеющего канонического рукоположения, в архиерейской хиротонии в Константинопольском Патриархате.

2. Отметить, что этим событием углубляется раскол в православном мире, причиненный действиями Патриарха Константинопольского Варфоломея.

3. Учитывая каноническую ущербность хиротонии митрополита Сарандаэкклисийского Андрея, с прискорбием констатировать невозможность сослужения с ним в том случае, если, Богу содействующу, евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом будет восстановлено. То же распространяется на клириков, которых упомянутый митрополит со временем, возможно, рукоположит.

Стоит отметить, что чем дольше украинский вопрос будет разделять мировое Православие, тем сложнее в дальнейшем будет решить те проблемы, которые были вызваны вторжением главы Фанара на Украину. Раскол в семье православных народов с каждым днём лишь усугубляется.

Русская линия