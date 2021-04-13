Министерство образования Греции планирует упразднить или, по крайней мере, объединить между собой целый ряд духовных академий Элладской Православной Церкви. Причём, как сообщает греческое агентство «Orthodoxia», в Церкви в целом поддерживают это решение.

В частности, в законопроекте, который планируется представить на Синод Элладской Церкви 21 апреля 2021 года, говорится о постепенном упразднении Высших академий в Афинах, Салониках и в городе Янине путём передачи их функций светскими вузам.

Предполагается, что одной из первых будет закрыта академия в Салониках. Затем в течение трёх лет зароют и академию в Янине.

Решение о закрытии академий было принято министерством на основании данных о количестве абитуриентов. Однако, намерение греческих властей упразднить церковные учебные заведения уже вызвало волнения среди рядового духовенства.

Высшая духовная академия Салоник, например, имеет особую связь со Святой Горой Афон, куда многие студенты паломничают. В то же время многие монахи являются выпускниками этого церковного учебного заведения. А потому рядовое греческое духовенство негативно относится к намерениям властей Греции.

Согласно статье 3 Закона 3432/2006, четыре Высшие духовные академии в Афинах, Салониках, Янине и Ираклионе (Крит) готовят клириков Православной Церкви и присуждают академические степени, эквивалентные степеням светских заведений высшего образования.

В Высших духовных академиях Афин и Салоников имеются две учебные программы продолжительностью 8 семестров: программа подготовки священников и программа управления церковным имуществом. Согласно законопроекту, программа управления переместится на один из факультетов университета Западной Аттики.

Высшая духовная академия в Янине также включает две учебные программы: подготовки духовенства и церковной музыки.

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