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Сводка новостей от 8 апреля 2021

Пару слов о Великом посте
9 апреля состоится прямой эфир с насельником Псково-Печерского монастыря игуменом Хрисанфом (Липилиным)…

Игумен Хрисанф (Липилин)Издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный Странник» запустило новый проект, посвященный Великому посту. «Навстречу Пасхе: 7 недель познания себя» — цикл прямых эфиров с известными пастырями и проповедниками нашего времени, которые делятся своим опытом, мудростью и практическими советами, как пройти пост осознанно, сообщает Православие.Ru.

В пятницу 9 апреля в 19:00 состоится эфир с насельником Псково-Печерского монастыря игуменом Хрисанфом (Липилиным) на тему: «Неделя прп. Иоанна Лествичника. Желаемое и действительное».

Разговор с отцом Хрисанфом пойдёт о содержании Великого поста в соответствии с житием и учением преп. Иоанна Лествичника, о связи молитвы и поста, о желаемом и действительном.

Встреча пройдёт в инстаграм-аккаунте издательства «Вольный Странник», а также в официальном инстаграм-аккаунте Псково-Печерского монастыря.

В конце эфира у всех желающих будет возможность принять участие в конкурсе и получить книги из серии «Псково-Печерские старцы». Об условиях этого конкурса можно прочитать на официальной странице Псково-Печерского монастыря.

Предыдущие выпуски проекта «Навстречу Пасхе: 7 недель познания себя» доступны на YouTube-канале издательства «Вольный Странник».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сайт издательства «Вольный Странник»: https://www.vsbook.ru/

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