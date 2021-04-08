9 апреля состоится прямой эфир с насельником Псково-Печерского монастыря игуменом Хрисанфом (Липилиным)…
Издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный Странник» запустило новый проект, посвященный Великому посту. «Навстречу Пасхе: 7 недель познания себя» — цикл прямых эфиров с известными пастырями и проповедниками нашего времени, которые делятся своим опытом, мудростью и практическими советами, как пройти пост осознанно, сообщает Православие.Ru.
В пятницу 9 апреля в 19:00 состоится эфир с насельником Псково-Печерского монастыря игуменом Хрисанфом (Липилиным) на тему: «Неделя прп. Иоанна Лествичника. Желаемое и действительное».
Разговор с отцом Хрисанфом пойдёт о содержании Великого поста в соответствии с житием и учением преп. Иоанна Лествичника, о связи молитвы и поста, о желаемом и действительном.