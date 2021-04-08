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Сводка новостей от 8 апреля 2021

Католические исповедники
Французская полиция задержала двух католических священников во Франции за пасхальную службу без медицинских масок…

Французская полицияФранцузская полиция задержала двух католических прелатов по делу «о несоблюдении санитарных норм» в ходе пасхальной мессы в одном из костёлов Парижа, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Parisien.

Ранее власти Франции начали расследование после пасхальной службы в этой церкви из-за того, что священники и прихожане были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Священнослужителей, в частности, обвиняют в «намеренном создании угрозы жизни окружающих» и проведении собраний больше шести человек без соблюдения мер предосторожности.

Местные церковные иерархи заявили, что начнут собственное внесудебное разбирательство; не исключено, что этих прелатов ждёт запрет в служении.

Как отметил обвиняемый священник, они «не ожидали такого необыкновенного наплыва людей на Пасху», но в условиях, когда люди пришли на молитву, не стали их гнать из храма и предпочли нарушить закон, но не отнимать у верующих праздника.

Сообщается, что на той службе присутствовали как минимум 280 человек.

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Католические исповедники
Французская полиция задержала двух католических священников во Франции за пасхальную службу без медицинских масок...

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