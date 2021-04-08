Французская полиция задержала двух католических священников во Франции за пасхальную службу без медицинских масок…

Французская полиция задержала двух католических прелатов по делу «о несоблюдении санитарных норм» в ходе пасхальной мессы в одном из костёлов Парижа, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Parisien.

Ранее власти Франции начали расследование после пасхальной службы в этой церкви из-за того, что священники и прихожане были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Священнослужителей, в частности, обвиняют в «намеренном создании угрозы жизни окружающих» и проведении собраний больше шести человек без соблюдения мер предосторожности.

Местные церковные иерархи заявили, что начнут собственное внесудебное разбирательство; не исключено, что этих прелатов ждёт запрет в служении.

Как отметил обвиняемый священник, они «не ожидали такого необыкновенного наплыва людей на Пасху», но в условиях, когда люди пришли на молитву, не стали их гнать из храма и предпочли нарушить закон, но не отнимать у верующих праздника.

Сообщается, что на той службе присутствовали как минимум 280 человек.

Русская линия