В настоящее время обители передана лишь верхняя часть храма, где благодаря этому впервые за 88 лет была совершена Божественная литургия…

Возвращение Александро-Невской лавре древнего Благовещенского храма — это историческое событие, несмотря на то, что монастырю пока был передан лишь верхний этаж этой двухэтажной церкви, заявила РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Благовещенская церковь — первая каменная постройка Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Верхний храм, который освящён в честь Александра Невского, был передан в пользование Церкви властями Санкт-Петербурга в марте 2021 года, до этого там располагался городской музей. В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля в верхнем храме была совершена первая за 88 лет Божественная литургия.

«Возвращение Церкви верхнего храма очень важно для Александро-Невской лавры, потому что у неё не было ни одного престола в честь Александра Невского», — сказала Родоманова. Она отметила, что 7 апреля было выбрано для первой Литургии неслучайно. «Это день рождения Александро-Невской лавры: именно в этот день в монастыре прошло первое богослужение после его основания в 1713 году», — заключила собеседница агентства.

В проповеди после богослужения наместник Лавры епископ Кронштадтский Назарий отметил, что передача верхнего храма — «первый шаг на пути восстановления исторической справедливости». «Будем молиться, чтобы и дальше идти по этому пути, закрыв навсегда страницы страшных событий 1917 года, послуживших поводом к тому, что монастырь потерял почти все свои храмы», — сказал епископ Назарий.

Здание двухэтажной Благовещенской церкви — один из самых характерных памятников петербургской архитектуры начала XVIII века. Верхний храм был освящён в честь Александра Невского 12 сентября 1724 года. В этот день туда были доставлены мощи благоверного князя, которые перенесли в Лавру по указу Императора Петра I из Владимира. Нижний храм был освящён в честь Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1725 года.

Службы здесь прекратились после закрытия церкви в 1933 году. Первый этаж был передан Музею городской скульптуры, а второй в 1935 году был разделён на отдельные помещения. В 1948—1949 годах оба этажа здания занял музей.

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