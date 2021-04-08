В УПЦ надеются, что вторая встреча представителей Поместных Православных Церквей состоится при первой же возможности после пандемии…

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний ответил на вопрос о подготовке второй встречи представителей Поместных Православных Церквей в «амманском формате», выразив надежду, что такая встреча произойдёт при первой же возможности, сообщает СПЖ.

При этом, по его мнению, собеседования на всеправославном уровне — это реальная возможность решить церковную проблему на Украине

«Мы видели, что необходимость диалога между Поместными Православным Церквами — это, наверное, единственный возможный и реальный шаг для того, чтобы и решить вопрос на Украине, и, конечно, попытаться восстановить единство всеправославного мира, которое сейчас находится под угрозой, — отметил митрополит Антоний. — И в заявлении Патриарха Иерусалимского Феофила по случаю годовщины Амманской встречи как раз было сказано, что это та платформа, которая нам даёт надежду на восстановление того единства, которое мы постепенно начинаем терять».

По словам управделами УПЦ, сейчас многое зависит от пандемии, которая охватила весь мир и не позволяет реально заниматься подготовкой новой встречи на всеправославном уровне.

Однако, убеждён владыка, именно такая встреча даст возможность решить возникшие проблемы «вопреки тому, что Фанар против». «Понятно, что вопросы, прежде всего, будут к Патриарху Варфоломею, поскольку именно в его действиях кроется причина и наших проблем на Украине, и, уже по цепочке, это передаётся и на всеправославный уровень».

Русская линия