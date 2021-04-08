Развязывание полномасштабных боевых действий на Донбассе со стороны киевских властей станет для Украины началом конца. Об этом в четверг заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.

«Я считаю, что есть уже такие оценки, и поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — сказал он.

По мнению Козака, своими действиями Киев пытается решить внутриполитический кризис, но Россия вынуждена будет ответить, если украинские власти заиграются и развяжут полномасштабные боевые действия против Донецка и Луганска.

«Пиар-действия Киева сопровождаются имитацией боевых действий. Новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга [президента Украины Владимира] Зеленского. Это их стандартный рецепт», — сказал он.

По его словам, действующая украинская власть стремится отвлечь внимание избирателей от тяжелой внутриполитической ситуации в стране. «Катастрофическое падение рейтинга президента [Украины] Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа», противоречия бизнес-элит, пандемия — с ними власть справиться не может последовательной работой. Поэтому новая команда «Квартал 95» пришла поставить свой талантливый спектакль — «военная угроза», — отметил Козак, добавив, что для этого имитируются обстрелы и перебрасывается на Донбасс военная техника.

Внешние силы при этом не оказывают на агрессивную политику Киева определяющего влияния. «Что касается влияния американского, я бы не сильно преувеличивал внешнее влияние. Конечно, так сказать, для этих молодых людей любая внешняя поддержка имеет значение, но не определяющее, всё равно они руководствуются внутриполитическими соображениями <…> Я не думаю, что американцы толкают Зеленского на бруствер, на линию фронта, чтобы он начал перестрелку с представителями Донбасса, скорее всего, этого нет», — считает Козак.

По его словам, в Киеве в настоящее время всё же боятся «обнулить» переговорный процесс. «Для того чтобы выйти из мирных Минских соглашений — это надо опрокинуть резолюцию СБ ООН. Они [Киев] имеют на это международное право, выйти из устава ООН — тоже могут сделать. Но они и этот шаг боятся сделать», — сказал он.

В этом контексте сегодняшняя поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс, о которой сообщил ранее его офис, вряд ли приведет к эскалации в регионе, но Киев «играет со спичками». «Сегодня трудно предсказать, до чего эти дети доиграются со спичками. Вот трудно просто предсказать, до чего они доиграются. Вот то, что он поехал, — это элемент той же игры», — сказал Козак.

Он заявил, что в реальности проблему Донбасса можно решить за год, если последовательно выполнять все обязательства. «С точки зрения возможностей практически урегулировать конфликт, считаю, что он может быть урегулирован, ну, за год. Можно все эти вопросы решить, если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей. Если бесконечно петлять, как сегодня делает Украина и те партнёры, которых вы перечислили, то, боюсь, что сегодня возможен курс на замораживание этого конфликта», — сказал он.

Козак заявил, что стороны конфликта в Донбассе определены Минскими соглашениями, этот вопрос закрыт. «Мы готовы обсуждать фундаментальные причины, просто имея в виду, что обсуждение фундаментальных причин, кто является сторонами конфликта, закончилось в 2015 году подписанием минских соглашений. Эта тема закрыта», — сказал он.

Козак считает, что Киев не хочет возвращения Донбасса в состав Украины. «Мы пытались оказать им помощь, пытались содействовать урегулированию по Минским соглашениям, но оказалось, что помочь можно тому, кто желает этой помощи. Скорее всего, там, по внутриполитическому опыту, тоже звучит в открытую и в украинских СМИ, и из уст самого президента [Украины Владимира] Зеленского, и из уст его заместителей, помощников, советников, что Донбасс — это отравленная пилюля, и нельзя допустить, чтобы она вышла в здоровое политическое тело Украины. И в этом вся проблема», — отметил Козак.

Киев также боится выхода из Минских соглашений, так как считает, что это чревато снятием санкций с Москвы, отметил Козак. «Выйти из Минских соглашений — это обнулить переговорный процесс и вернуться в состояние 2014 года, раз. Два: для того чтобы выйти из Минских соглашений, это надо опрокинуть резолюцию СБ ООН. Они [Киев] имеют на это международное право, выйти из устава ООН — тоже могут сделать. Но они и этот шаг боятся сделать», — сказал он. «У них логика почему-то, если они выйдут из Минских соглашений, тогда с России снимут все санкции. Но нет этой логической причинно-следственной связи», — добавил Козак.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Донбасс, где намерен посетить передовые позиции армии и встретиться с украинскими военнослужащими.

Русская линия