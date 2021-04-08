Все международные уголовные суды в этом мире создаются и существуют только для слабых государств, которые не могут за себя постоять. Сильные мира сего, будь то США или Израиль, плевать хотели на любые обвинения в военных преступлениях каких-либо международных структур, что они и демонстрируют вот уже много лет.

О том, что США, когда Международный уголовный суд попытался сунуть нос в дела американцев и расследовать их военные преступления в третьих странах, тут же ввели санкции против судей и следователей этого суда, знают все. Но никакого международного порицания и давления на Вашингтон в этом плане не последовало. А раз так, то по похожему пути решил пойти и Израиль, который отказался сотрудничать МУС по вопросам, связанным с военными преступлениями израильтян, совершенным в отношении палестинцев. Об этом сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на еврейскую газету Yedioth Ahronoth.

«Суд пытается расследовать действия Израиля по абсурдным делам. Нет никого более этичного, чем наши солдаты и командиры. Командиры армии обороны Израиля борются с Ираном, и нас за это осуждают. Это — лицемерие», — заявил премьер-министра еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

По информации издания, Нетаньяху провел серию консультаций с главой Минобороны Бенни Ганцем, а также секретарем правительства Израиля и юридическим советником Авихаем Мандельблитом, на которых обсуждалась позиция Израиля по взаимоотношениям с МУС. В этих консультациях также участвовали министр просвещения Йоав Галант, министр энергетики Юваль Штайниц, глава Совета национальной безопасности Меир Бен Шабат, главный военный прокурор Шарон Афек.

В середине марта офис главы правительства в Иерусалиме получил официальное письмо от главного прокурора МУС Фату Бенсуды, в котором говорилось о расследовании в отношении Израиля. МУС предоставил правительству Израиля 22 дня, чтобы ответить на обвинения.

Совет национальной безопасности тогда провёл специальное совещание, но не смог выработать стратегию поведения Израиля. Министр обороны Бени Ганц требовал собрать заседание «узкого» кабинета, чтобы составить ответ, который, возможно, привёл бы к смене прокурора, отвечающего за расследование.

О начале расследования в отношении Израиля по подозрению в совершении военных преступлений в Иудее и Самарии, а также в секторе Газа, прокурор МУС и бывший адвокат из африканской Гамбии Фату Бенсуда объявила 3 марта 2021 года. МУС намерен расследовать действия Израиля, начиная с июня 2014 года, пишет NEWSru Israel.

«Согласно Римскому статуту, когда государство обращается в суд на том основании, что есть основания для начала расследования, мы обязаны действовать. Расследование будет проведено трибуналом независимо и объективно. Конвенция требует, чтобы мы раскрыли все факты и доказательства для выявления виновных», — заявила Бенсуда.

Данное расследование может привести к уголовному преследованию израильских высокопоставленных чиновников и выдаче ордеров на их арест.

Решение МУС, принятое большинством голосов, основано на том, что государство Палестина, границы которого совпадают с границами 1967 года, является членом Международного уголовного суда.

Заявление Израиля о непризнании авторитета МУС последовало за отменой американских санкций в отношении суда, которые израильское правительство требовало оставить в силе.

2 апреля администрация США, в частности, сняла санкции с прокурора МУС Фату Бенсуда и руководителя одного из подразделений суда Факисо Мочочоко. Эти шаги не означают, что у США больше нет претензий к работе суда. «Мы по-прежнему в корне не согласны с действиями МУС по Афганистану и Палестине», — говорилось в пресс-релизе Госдепа США. При этом ведомство считает более продуктивным пытаться вести диалог с судом по спорным вопросам, а не вводить санкции.

Госдепартамент напомнил, что поддерживает планы по реформированию МУС. К чему должны привести эти реформы, всем очевидно. Сильные мира сего хотят иметь послушный суд, который будет возбуждать дела только против тех, на кого они укажут и не будут больше трогать евреев и американцев.

Русская линия