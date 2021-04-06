Русская линия
Сводка новостей от 6 апреля 2021

В качестве профилактики экстремизма
Владимир Путин подписал закон о переаттестации в России представителей религиозных конфессий, получившихся обучение и призвание за рубежом…

Владимир Путин подписал законПрезидент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий аттестацию или дополнительное образование в России для клириков и представителей религиозных конфессий, прошедших обучение за рубежом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, сообщает Интерфакс.

Закон предусматривает, что представители религиозных конфессий, прошедшие обучение за рубежом и впервые приступающие к совершению богослужений, к миссионерской или преподавательской деятельности в России, должны будут получить дополнительное профессиональное образование в сфере основ государственно-конфессиональных отношений в России.

Это, по его словам, можно будет сделать в духовных образовательных организациях или в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования России. Такие лица также должны будут пройти аттестацию в руководящем органе зарегистрированной на территории РФ централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности.

Освобождены от получения дополнительного профобразования и прохождения аттестации будут те священнослужители, получившие иностранное духовное образование, которые в настоящее время уже осуществляют религиозную деятельность.

Не потребуется переаттестация и священнослужителям, приезжающим в Россию для совершения разовых богослужений, лекций, если они не являются членами именно российских религиозных организаций.

Кроме того, по новому закону общественным организациям и общественным движениям будет разрешено использовать в своих наименованиях указание на религиозную принадлежность на основании письменного согласования с централизованной религиозной организацией соответствующей конфессии.

Как говорилось в пояснительной записке к документу, новый закон позволит «не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию».

Русская линия

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