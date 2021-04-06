Регулятор ЕС подтвердил связь между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов у получивших эту вакцину…

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), наконец, признали очевидное и подтвердили связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и тромбозами, сообщает Newsru.com со ссылкой на Le Figaro.

«Теперь мы можем сказать, что, очевидно, есть связь [возникновения тромбозов] с вакциной. Что вызывает эту реакцию, мы пока не знаем. <…> В ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам ещё предстоит понять, как это происходит», — заявил представителя EMA Марко Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero.

Он уточнил, что врачи стремятся получить точную картину происходящего и выяснить, как вакцина вызывает этот побочный эффект. «Среди вакцинированных количество случаев церебрального тромбоза у молодых людей выше, чем мы ожидали. Это мы должны признать», — заявил он.

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери тем временем заявил, что вакцина всё равно будет использоваться. Он лишь допустил, что EMA может рекомендовать не использовать вакцину AstraZeneca определенным возрастным категориям. При этом министр отметил, что случаев тромбоза очень мало на фоне миллионов сделанных прививок. «Нет и тени сомнения, что соотношение риска и пользы остается положительным», — добавил Силери.

А чтобы ни у кого при вакцинации не было никаких подозрений и неприятных ассоциаций вакцину решили просто переименовать.

В минувший вторник сенатор (член земельного правительства) по вопросам здравоохранения федеральной земли Берлин Дилек Калайчи сообщил, что в городе прекращают прививать пациентов младше 60 лет вакциной от коронавируса AstraZeneca. По словам сенатора, решение принято в превентивном порядке. Теперь препарат называется Vaxzevria.

Переименование вакцины произошло на фоне массового отказа от её использования по всему миру. Поводом послужили случаи формирования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых, которые в ряде случаев привели к смерти. Среди стран, которые временно отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca — Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия.

Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов якобы нет. Впрочем, теперь они признают обратное.

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