Святые мученики Стефан и Петр пострадали от казанских татар за обращение в Христианство из мусульман. Святой Стефан Казанский был родом из татар. Более 20 лет он страдал расслаблением ног. По взятии Казани Государем Иоанном Грозным (1552) он уверовал во Христа и получил исцеление. После удаления русских из Казани татары за твердость в христианской вере изрубили мученика Стефана на части, тело его разметали, а дом разграбили.

Святой мученик Петр также пострадал после ухода Русских войск. На все ласки и уговоры вернуться в ислам святой Петр отвечал: «Отец мне и мать — в Троице славимый Бог: Отец и Сын и Святой Дух. Если вы уверуете во Отца и Сына и Святого Духа, то и вы мне сродники; во святом Крещении дано мне имя Петр, а не то, каким вы меня называете».

Видя, что он остается непоколебим в вере, семья выдала его на истязания, во время которых он до самой смерти среди жестоких мук не переставал исповедовать Имя Христа, взывая: «Христианин есмь».

Сегодня мы вспоминаем замечательного русского композитора Максима Созонтовича Березовского, скончавшегося 22 марта 1777 г. Он родился 16 октября 1745 г. в г. Глухове Черниговской губернии. Окончив Киевскую духовную академию, Березовский, по приезде в Петербург, был определен, благодаря своему прекрасному голосу, в придворную певческую капеллу. Как даровитый юноша, уже в ту пору обладавший выдающимися способностями к композиции и виртуозным талантом (Березовский отлично играл на скрипке), он обратил на себя общее внимание. В 1764 г. на 20 году своей жизни, Березовский был послан в Италию, для продолжения образования в знаменитой Болонской академии. Вскоре дарование Березовского и его музыкальные успехи доставили ему популярность в Италии — он удостоился неслыханных в то время для чужеземца почестей и отличий. Многие музыкальные академии в Италии избрали русского музыканта и композитора своим почетным членом, а сама Болонская академия записала его имя золотыми буквами на мраморной доске и удостоила титула почетного академика.

К этому же периоду времени относится опера Березовского «Демофонт», имевшая огромный успех у знатоков и знаменитых музыкантов того времени. Живя в Италии и тоскуя по родине, Березовский посылал оттуда в Россию свои лучшие произведения: «Литургию», концерт «Отрыгну сердце мое», «Слава в вышних Богу»; «Милость и суд воспою тебе Господи». «Причастный» и другие.

По приезде в Петербург, Березовский был вскоре представлен в качестве знаменитого артиста многим высокопоставленным лицам, но среди царедворцев нашелся лишь один — князь Потемкин, обративший внимание на даровитого композитора, и тут же предложивший ему место директора будущей музыкальной академии, которую Потемкин предполагал основать в Кременчуге. Однако, князь Потемкин вскоре забыл не только о Березовском, но и о самой академии. Это обстоятельство имело роковое значение для композитора. Отчаявшись получить соответствующее его таланту и знаниям место или хотя бы повышение в должности, он впал в мрачную тоску. Березовский — талантливейший композитор России XVIII века — умер в расцвете лет, в полном одиночестве и в предельной нищете.

Русская линия