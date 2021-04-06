Украинские власти, которые стремятся обострить ситуацию на Донбассе и, обвинив в этом Россию, сорвать реализацию «Северного потока-2», изыскивают всё новые поводы для срыва минского процесса. На сей раз в Киеве заявили, что не станут направлять свою делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минск на переговоры по мирному урегулированию на востоке Украины из-за того, что у них больше нет доверия к Белоруссии.

Об этом, в частности, заявил министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников в ночь на вторник, 6 апреля, в эфире украинского телеканала ICTV, добавив, что Украина намерена искать для продолжения переговоров другую площадку, сообщает «Немецкая волна».

«Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске», — сказал политик. Свою позицию он обосновал тем, что Белоруссия, по его мнению, сегодня «находится под влиянием Российской Федерации» и у Украины «нет доверия к этой территории».

Кроме этого, Резник указал, что украинские военные «приняли во внимание» тот факт, что в Белоруссии «доминирует антиукраинская риторика».

В настоящий момент из-за пандемии COVID-19 члены Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на востоке Украины проводят консультации в режиме онлайн-конференций.

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